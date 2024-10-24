Alkollü hakim kaza yaptı, 75 yaşındaki motosiklet sürücüsü öldü

Bakan Şimşek'ten 'asgari ücret' değerlendirmesi
Bakan Şimşek'ten 'asgari ücret' değerlendirmesi
Risk alma Canped al! Canped emici külotta %25 indirim fırsatını kaçırma.
Risk alma Canped al! Canped emici külotta %25 indirim fırsatını kaçırma.
Sponsorlu İçerik
Narin davasında 22 kişi hakkında zorla getirme kararı
Narin davasında 22 kişi hakkında zorla getirme kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik zirvesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik zirvesi
Meclis'te kamu başdenetçisi adayları belirlendi
Meclis'te kamu başdenetçisi adayları belirlendi
6 Şubat depremlerinde yıkılan Rönesans Rezidans davasında tahliye
6 Şubat depremlerinde yıkılan Rönesans Rezidans davasında tahliye
TUSAŞ şehitlerine veda
TUSAŞ şehitlerine veda
Rehabilitasyon merkezi skandalı: 9 yaşındaki döverek öldürdüler
Rehabilitasyon merkezi skandalı: 9 yaşındaki döverek öldürdüler
Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların rekorunu kırdı
Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların rekorunu kırdı
Bakan Göktaş'ın bulunduğu araç kaza yaptı
Bakan Göktaş'ın bulunduğu araç kaza yaptı
TUSAŞ'taki saldırıyı gerçekleştiren kadın teröristin kimliği de tespit edildi
TUSAŞ'taki saldırıyı gerçekleştiren kadın teröristin kimliği de tespit edildi
MB: Enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizlik arttı
MB: Enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizlik arttı
Havalimanlarında turuncu alarm: Güvenlik artırılıyor
Havalimanlarında turuncu alarm: Güvenlik artırılıyor
Mesleklerini ortaokul sıralarındayken belirliyorlar
Mesleklerini ortaokul sıralarındayken belirliyorlar
Terör saldırısına uğrayan TUSAŞ'tan 'kararlılık' mesajı
Terör saldırısına uğrayan TUSAŞ'tan 'kararlılık' mesajı
HMGS ve İYÖS sonuçları açıklandı
HMGS ve İYÖS sonuçları açıklandı
Eski Milli Savunma Bakanı Çakmakoğlu hayatını kaybetti
Eski Milli Savunma Bakanı Çakmakoğlu hayatını kaybetti
TUSAŞ çalışanı: Hainlere inat daha fazla çalışacağız!
TUSAŞ çalışanı: Hainlere inat daha fazla çalışacağız!
YDS/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı
YDS/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Bir ilde daha ders saatleri kısaltıldı
Bir ilde daha ders saatleri kısaltıldı
Resmi Gazete'de yayımlandı: İlaç fiyatlarına kur zammı!
Resmi Gazete'de yayımlandı: İlaç fiyatlarına kur zammı!
Benzin ve motorine zam bekleniyor
Benzin ve motorine zam bekleniyor
Yenidoğan yoğun bakıma sıkı denetim
Yenidoğan yoğun bakıma sıkı denetim
Önemli bir adım atıldı! Milli Eğitim'den sanal dershane
Önemli bir adım atıldı! Milli Eğitim'den sanal dershane
Bahçeli'nin Öcalan çağrısı AK Parti'ye nasıl yansıdı?
Bahçeli'nin Öcalan çağrısı AK Parti'ye nasıl yansıdı?
Tüketicilerin korunmasına yönelik teklif Meclis'ten geçti
Tüketicilerin korunmasına yönelik teklif Meclis'ten geçti
TUSAŞ'a terör saldırısı: 5 şehit, 2'si ağır 22 yaralı
TUSAŞ'a terör saldırısı: 5 şehit, 2'si ağır 22 yaralı
TUSAŞ'daki terör saldırısını PKK gerçekleştirdi: Bakan Güler açıkladı
TUSAŞ'daki terör saldırısını PKK gerçekleştirdi: Bakan Güler açıkladı
TUSAŞ'a terör saldırısı: Saldırı hakkında en son ne biliyoruz?
TUSAŞ'a terör saldırısı: Saldırı hakkında en son ne biliyoruz?
Yargı Düzenlemeleri Adalet Komisyonundan Geçti
Yargı Düzenlemeleri Adalet Komisyonundan Geçti
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Alkollü hakim kaza yaptı, 75 yaşındaki motosiklet sürücüsü öldü

Eskişehir'de 75 yaşındaki motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olan Yargıtay Tetkik Hakimi GK olay yerinden kaçtı. Kazaya karıştığı tespit edildikten sonra polis ekipleri tarafından aranan hakim K. "Kazayı ben yaptım, gelmeyeceğim, siz beni alamazsınız" dedi. Hastanede kan örneği alınan hakimin kaza anında 2.40 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü kazaya karışıp kaçan tetkik hakim tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 24 Ekim 2024 17:08, Son Güncelleme : 24 Ekim 2024 17:10
Yazdır
Alkollü hakim kaza yaptı, 75 yaşındaki motosiklet sürücüsü öldü

Eskişehir- Ankara karayolunda geçen Cumartesi akşamı yaşanan trafik kazasında Yargıtay 10. Ceza Dairesinde Tetkik Hakimi olarak görev yapan GK, otomobili ile aynı istikamette seyreden 75 yaşındaki motosiklet sürücüsü N. A.'ya arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken tetkik hakimi K. olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan muayenede 75 yaşındaki A.'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

'BEN GELMİYORUM, BENİ ALAMAZSINIZ'

Polis ekipleri Altınsu'nun ölümüne neden olan Hakim K'u ifadesi vermesi için çağırdı. Ancak K, polis memurlarına, "Ben gelmiyorum, kazayı ben yaptım, motora çarptım, ben gelmeyeceğim, siz beni alamazsınız" dedi.

EN AZ 2.40 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından 16 saat sonra K, avukatı ile birlikte polis merkezine giderek teslim oldu. K'tan kaza esnasından alkollü olup olmadığı yönünde kıl, saç ve kan örnekleri alındı. Kazadan 16 saat sonra yapılan Laboratuvar testinde sürücünün 0.22 promil alkollü olduğu Adli Tıp uygulamaları gereğince her bir saatte alkol promil oranının 0.15 azaldığı göz önüne alınarak Şüpheli Tetkik Hakim'in kaza esnasında en az 2.40 promil alkollü olduğu tespit edildi. K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Eskişehir Nöbetçi 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli hakimin kaza sonrası aracından yapılan aramada 33 adet dolu alkol şişeleri ortaya çıktı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber