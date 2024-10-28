Çakarlı araç kullanan yabancı uyruklu sürücü gözaltına alındı
İstanbul'da çakarlı araçla yaptığı yolculuğu sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu sürücü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.Y. ülkesine gönderilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Ekim 2024 17:20, Son Güncelleme : 28 Ekim 2024 17:23
İstanbul emniyeti, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya platformlarında "İstanbul'da çakarlı araç süren yabancı uyruklu şahıs" başlığı ile yapılan paylaşımlara ilişkin soruşturma başlattı.
Plakası tespit edilen çakarlı aracın sürücüsünün O.Y. olduğu tespit edildi. 'Kamu Düzenini Bozmak', suçundan gözaltına alınan O.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından ülkesine gönderilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.