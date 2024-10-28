Cumhuriyet haftasının ilk dersi, Dersimiz: Cumhuriyete Doğru

Tüm eğitim kademelerindeki öğrenciler bu sabah okulda, cumhuriyetin kuruluş destanını konu alan ve Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyununun sinematografik versiyonundan oluşan "Dersimiz: Cumhuriyete Doğru" isimli filmi izleyerek başladı.



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk milletinin güçlü desteğiyle başlattığı Milli Mücadele'nin destansı hikayesini anlatan "Dersimiz Cumhuriyete Doğru" filminin izletildiği ders öncesi, öğrencilere videolu mesaj ile hitap etti.



Bakan Tekin, mesajında şu ifadeleri kullandı:



"Sevgili Öğrencilerim,



Bu anlamlı günde, milletimizin tarihi destanını ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde gerçekleşen Milli Mücadele'mizin tüm dünyaya örnek gösterilecek bir birliktelikle kazanılan destansı zaferin eşsiz ruhunu bir kez daha gururla idrak ediyoruz.



Cumhuriyetimizin 100. Yılını geride bırakırken 101. yılda da aynı azim ve inançla Türkiye Yüzyılı'na doğru yürüyoruz. Milli Mücadele'nin şanlı hatırası, siz sevgili öğrencilerimiz için her zaman en güçlü ilham kaynağı olmaya devam edecek.



Bugün size bir sürprizimiz var. Milli Mücadele'mizi ve cumhuriyetimizin kuruluş hikayesini bilimsel gerçeklerin ışığında derinlemesine anlatan ders niteliğindeki tiyatro oyunumuzu sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu eser, tarihi gerçeklik ve belgelere dayanan beş yıllık bir çalışmanın ürünüdür. Eser, cumhuriyete giden yolda milletimizin azim ve kararlılıkla kazandığı zaferin derin izlerini bir kez daha gözler önüne seriyor.



Milli Mücadele'mizin tüm kahramanlarını, birlik ve beraberlik ruhunu, vatan topraklarında yazılan destansı mücadeleyi sanatın gücünü kullanarak siz sevgili öğrencilerimize aktarmak istedik.



Kıymetli Öğrencilerimiz,



Bugün bizler, bize emanet bırakılan kutlu mirası daha da ileriye taşımakla yükümlüyüz. Cumhuriyet sadece geçmişimizin değil, geleceğimizin de teminatıdır. Bizim görevimiz, bu büyük mücadeleyle kazanılan değerleri, sizlerin kalplerine ve zihinlerine en etkili şekilde ulaştırmaktır. Sizler, bu değerleri öğrenerek ve anlayarak yarının Türkiye'sini kuracak olan nesilsiniz.



Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı içtenlikle kutluyorum. Hepinize iyi seyirler."



"Dersimiz: Cumhuriyete Doğru" filmini izleyen öğrenciler ise duygu dolu anlarını paylaştı. Film ile tarihe bir yolculuk yaptıklarını ve farkındalıklarının arttığını ifade eden öğrenciler, bu haftanın Cumhuriyet Haftası olarak nitelendirilmesinin de önemine işaret etti. Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve emeği geçenlere teşekkür etti.



Cumhuriyet Haftası, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzalı genelge doğrultusunda okullarda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın önemini yansıtacak şekilde coşkuyla kutlanmaya devam edecek.



"Dersimiz Cumhuriyete Doğru"filmine ulaşmak için tıklayınız.