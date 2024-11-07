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İç güvenlik düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM İçişleri Komisyonunda

TBMM İçişleri Komisyonunda, iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu: "Mecliste kabul görürse, ruhsatsız silah taşıyan, satın alan ve bulunduranlara verilen hapis cezalarının alt sınırı 1 yıldan 2 yıla, 3 yıl olan üst sınırı da 4 yıla çıkarılmış olacak" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2024 17:53, Son Güncelleme : 07 Kasım 2024 17:55
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İç güvenlik düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM İçişleri Komisyonunda

TBMM (AA) - TBMM İçişleri Komisyonunda, iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu başkanlığında toplandı.

Komisyon Başkanı Soylu, söz konusu kanun teklifiyle 17 kanun ve 1 kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasının öngörüldüğünü söyledi.

Kanun teklifi ile en az 3 yıl kaymakamlık yapanlardan bazı görevlere atananların, buralardaki hizmet sürelerinin mülki idare amirliği hizmet sınıfında geçmiş sayılmasına ilişkin hükmün, atanan görevler yönünden kapsamının genişletildiğini anlatan Soylu, Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda mülkiye müfettişlerinin kimlerce atanacağı, teftiş, denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma görevlerinin mülkiye müfettişlerince yerine getirileceği ve mülkiye müfettişlerinin yetkilerinin düzenlendiğini kaydetti.

Soylu, teklifle hak kayıplarını engellemek amacıyla il valiliği yapanların genel müdürlüğe atanmaları halinde valilik maaşını almaya devam etmesinin sağlanacağını belirtti.

Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda yapılan değişiklikle Polis Bakım ve Yardım Sandığı'nda düzenlemeye gidildiğini ifade eden Soylu, ateşli silahlara ilişkin cezaların artırılmasına yönelik düzenlemeyle ateşli silah parçalarının kanun kapsamına alındığını bildirdi. Soylu, "Ateşli silah parçaları madde kapsamına alınarak satışı ve bulundurulması suç sayılmakta ve kurusıkı silahların gerçek silah haline getirilmesi suçu için daha yüksek ceza getirilmektedir. Mecliste kabul görürse, ruhsatsız silah taşıyan, satın alan ve bulunduranlara verilen hapis cezalarının alt sınırı 1 yıldan 2 yıla, 3 yıl olan üst sınırı da 4 yıla çıkarılmış olacak. Ruhsatsız silah taşıyan, satın alan ve bulunduranlar ise 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacaktır." diye konuştu.

Teklifle yetkisiz çakar ve tepe lambası kullananlara ilişkin yaptırımları ağırlaştırmak başta olmak üzere Karayolları Trafik Kanunu'nda bazı değişiklikler öngörüldüğüne dikkati çeken Soylu, "Araçlarda çakar olarak adlandırılan usulsüz ışıklı ve sesli uyarı sistemi kullanılması halinde uygulanacak yaptırımlar ağırlaştırılmaktadır. 2019 yılında buradan çıkmış bu kanun daha ağır cezalarla donatılmaktadır. Yetkisiz çakar ve tepe lambası kullananlara yönelik cihazların kullanımına ilişkin hükmü ihlal edenlere ceza, 6 bin 439 liradan 96 bin liraya çıkmış olacak. Ayrıca sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak ve araçları aynı süreyle trafikten men edilecek." ifadelerini kullandı.

Komisyon Başkanı Soylu, teklifle Türkiye Noterler Birliğince tutulan araç sicil ve tescil verilerinin, Jandarma Genel Komutanlığı ile anlık paylaşılmasının da sağlanacağını bildirdi.

Dernekler Kanunu'nda, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda dernek lokalleriyle ilgili değişikliğe gidildiğini dile getiren Soylu, "Bu kapsamda Kanun'a lokal tanımı eklenmekte, dernek lokallerinin açılması, işletilmesi, denetimi, kapatılması ile kayıtlarının tutulması ve işlemlerin elektronik ortamda yapılması ile ilgili hükümler getirilmektedir." şeklinde konuştu.

Süleyman Soylu, teklifle yapılacak düzenlemelerin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

- Tipioğlu: "Cezasızlık algısının da kalkacağını düşünmekteyiz"

Teklifin ilk imza sahiplerinden TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, düzenlemeye ilişkin komisyona bilgi verdi.

Kanun teklifiyle kayıt dışı olarak yurt dışından getirilen veya Türkiye'de yasa dışı üretilen ateşli silahlara ait parçaların her birinin düzenleme kapsamına alındığını söyleyen Tipioğlu, "Bu düzenlemeyle temin edilen silah parçalarının birleştirilerek ateşli silah haline getirilmesinin önüne geçilecek. Bu sayede yasa dışı üretilen silahların terör ve suç örgütlerinin eline geçmesi önlenerek suç ve suçlulara karşı yürütülen mücadeleye katkı sunacağını düşünmekteyiz. Son yıllarda şiddet olaylarında ruhsatsız silah kullanımı bir gerçektir. Buradan yola çıkarak suçlarla etkin mücadele edilmesi amacıyla ruhsatsız silah kullananlara yönelik cezaları artırıyoruz. Toplumda bu nedenle oluşan cezasızlık algısının da kalkacağını düşünmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Tipioğlu, teklifle düzensiz göçle mücadelede etkinlik ve kamu güvenliği açısından risk teşkil eden yabancıların Türkiye'den mümkün olan en kısa sürede çıkışlarının sağlanmasının amaçlandığını belirterek, "Teklifle sınır dışı etme kararına ve kısa dönem ikamet izninin iptaline karşı açılan davaların kısa sürede sonuçlandırılması, bu sayede yasa dışı olarak ülkemize girdiği tespit edilen düzensiz göçmenlerin en kısa sürede ülke dışına çıkarılması amaçlanmaktadır." diye konuştu.

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, kanun teklifinin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, yeni suçların icat edildiğini, eski suçların tahribatını artıracak teknik kolaylıklar ve insanlığı suça yönlendirecek, suçu cezbettirecek bir iletişimin ortaya konulduğunu ifade ederek, "Dolayısıyla suçla mücadele etmek sorumluluğunda olan kurumların, suçu önleme ve suçluyu yakalama kapasitesinin artırılması, bireyi özgürlüklerine daha etkin şekilde koruyacak imkanlar sunması önem arz ediyor. Bugün, bu doğrultuda hazırlanmış bir çalışmayı görüşmek üzere buradayız." dedi.

Komisyonda milletvekilleri, teklifin tümü üzerinde görüşlerini dile getiriyor.

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