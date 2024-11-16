Olympique Lyon'a büyük şok! Küme düşme...

7 şampiyonluk yaşadı 2001 yılına kadar Fransa'da şampiyonluk yaşayamayan Lyon ekibi, Ligue 1'de 2001 ile 2008 arasında firesiz olacak şekilde 7 sene üst üste şampiyonluk yaşamıştı.

Beşiktaş'a mağlup oldular UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında evinde Beşiktaş'ı konuk eden Lyon, temsilcimize Gedson Fernandes'in 71. dakikada attığı gol ile 1-0 mağlup olmuştu.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon mali durumları nedeniyle küme düşme cezası ile karşı karşıya. Mavi-beyazlı takıma sezon sonuna kadar transfer yasağı ve maaş bütçesini kısma cezası getirildi.

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