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Olympique Lyon'a büyük şok! Küme düşme...

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı rakibi Ligue 1 devi Olympique Lyon, ülkesi Fransa'da küme düşme cezası aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Kasım 2024 09:20, Son Güncelleme : 16 Kasım 2024 09:21
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Olympique Lyon'a büyük şok! Küme düşme...

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon mali durumları nedeniyle küme düşme cezası ile karşı karşıya.

Mavi-beyazlı takıma sezon sonuna kadar transfer yasağı ve maaş bütçesini kısma cezası getirildi.

Fransız ekibinin finansal durumda değişiklik olmazsa Ligue 2'ye düşürülecek.

18 puanla ligde 5. sırada bulunan Lyon'un devre arasında bazı yıldız isimlerle yollarını ayırması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin rakibi olacak
Batmanın eşiğine gelen ve küme düşme tehlikesi yaşayan Lyon, UEFA Avrupa Ligi 7. hafta mücadelesinde İstanbul'a gelerek temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi olacak.

Beşiktaş'a mağlup oldular
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında evinde Beşiktaş'ı konuk eden Lyon, temsilcimize Gedson Fernandes'in 71. dakikada attığı gol ile 1-0 mağlup olmuştu.

7 şampiyonluk yaşadı
2001 yılına kadar Fransa'da şampiyonluk yaşayamayan Lyon ekibi, Ligue 1'de 2001 ile 2008 arasında firesiz olacak şekilde 7 sene üst üste şampiyonluk yaşamıştı.

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