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Altun: Daha temiz ve yeşil bir dünya için gerekli tüm adımları atıyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çevre ve iklim değişikliği konusunda sadece ülkemiz değil daha temiz, daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya için gerekli tüm adımları atıyoruz." dedi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 17 Kasım 2024 17:30, Son Güncelleme : 17 Kasım 2024 17:23
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Altun: Daha temiz ve yeşil bir dünya için gerekli tüm adımları atıyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı'nın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında kurduğu "Sıfır Atık" temalı Türkiye standının katılımcılar tarafından büyük bir beğeni ve ilgi gördüğünü belirtti.

"Türkiye'nin öncü rolüne dikkat çekildi"

Altun, Türkiye'nin çevre ve iklim değişikliği konusundaki politikalarının ve atılımlarının anlatıldığı stantta, Türkiye'nin sahip olduğu eşsiz yeşil zenginliğin uluslararası kamuoyuna tanıtılması ve yeşil bir gelecek inşa etmede Türkiye'nin öncü rolüne dikkat çekildiğini aktardı.

Doğanın kıymetini bilen, çevre hassasiyetini öncelikli politika haline getirmiş, gelecek nesillere yeşil bir dünya bırakmayı amaç edinmiş Türkiye'nin sıfır atık ve küresel iklim krizine karşı 2053 Net Sıfır Emisyon hedefleri kapsamındaki kararlı tutumunu vurguladıklarını ifade eden Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çevre ve iklim değişikliği konusunda sadece ülkemiz değil daha temiz, daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya için gerekli tüm adımları atıyoruz." dedi.

"'Sıfır Atık'ın her alanda yayılması için yoğun gayret sarf ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan 'Sıfır Atık' hareketinin Türkiye'de her alanda yayılması için yoğun gayret sarf ettiklerine vurgu yapan Altun, "Çevre kirliliğiyle etkin mücadelemiz doğrultusuda; denizlerimiz, ormanlarımız, tarım alanlarımız, biyolojik çeşitliliğimiz de dahil olmak üzere çevremizi korumak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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