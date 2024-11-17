Türkiye'den İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un hava sahası talebine ret
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen BM İlklim Konferansı'na katılacak İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un uçağı için Türk hava sahasını kullanma talebi Türk yetkililer tarafından reddedildi. İsrail basınında Herzog'un "güvenlik endişeleri" nedeniyle Azerbaycan ziyaretini iptal ettiği yönünde haberler yer aldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2024 20:15, Son Güncelleme : 17 Kasım 2024 20:17
Yetkililerden alınan bilgiye göre, İsrail makamları, Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı'na (COP29) katılacak Herzog'un uçağı için Türk hava sahasını kullanmak istedi.
Türk yetkililer, İsrail makamlarının yaptığı başvuruyu reddetti.
İsrail basınında Herzog'un, "güvenlik endişeleri" nedeniyle Azerbaycan ziyaretini iptal ettiği yönünde haberler yer almıştı.