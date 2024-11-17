Türkiye'den İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un hava sahası talebine ret

Yetkililerden alınan bilgiye göre, İsrail makamları, Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı'na (COP29) katılacak Herzog'un uçağı için Türk hava sahasını kullanmak istedi.

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