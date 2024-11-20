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Basketbolcu İlker Karaman'ın öldüğü kaza: İstenen ceza belli oldu

Muğla'nın Datça ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan eski milli basketbolcu İlkan Karaman'a otomobili ile çarparak ölümüne neden olan tutuklu Emre Ali Önder hakkında iddianame hazırlandı. Önder için "Bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Kasım 2024 13:42, Son Güncelleme : 20 Kasım 2024 13:44
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Basketbolcu İlker Karaman'ın öldüğü kaza: İstenen ceza belli oldu

Milli basketbolcu İlkan Karaman, 8 Eylül'de Datça'da geçirdiği trafik kazası sonucu 34 yaşında hayatını kaybetti. Yolun karşısına geçmek isteyen Karaman'a inşaat mühendisi Emre Ali Önder'in kullandığı otomobil çarptı. Kazanın ardından kaçan Önder, 2 saat sonra Datça Devlet Hastanesi'nin önünde yakalandı. Muayenesinde 1,19 promil alkollü olduğu belirlenip, gözaltına alınan Önder, tutuklandı.

"Asli derecede kusurlu"

Datça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma tamamlanıp, "Bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianamede, İstanbul Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesi'nce düzenlenen raporda Önder'in dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışları ile asli derecede kusurlu olduğunun, Karaman'ın kusurunun bulunmadığı anlatıldı.

"Sonucu öngörmesi gerekirdi"

Emre Ali Önder'in olay anından yaklaşık 1 saat 15 dakika sonra alınan raporunda 1.19 promil alkollü olduğunun tespiti göz önüne alındığında, olay anında alkol oranının daha yüksek olduğunun anlaşıldığı, ifadesinde de trafiğe çıkmadan önce yüksek alkol oranına sahip bira tükettiğini belirttiği, meydana gelen sonucu öngörmesinin gerektiği, bu bağlamda şüphelinin bilinçli taksirle hareket ettiğinin kabul edilmesinin gerektiği ifade edildi.

"Dikkat ve özen yükümlülüklerine uymamış"

İddianamede tüm dosya kapsamı ve deliller birlikte değerlendirildiğinde; şüphelinin üzerine atılı bilinçli taksirle ölüme neden olma suçunu 1.19'dan daha yüksek promil alkollü olarak trafiğe çıkıp, dikkat ve özen yükümlülüklerine uymayarak kazaya sebebiyet verip, sonucunda İlkan Karaman'ın ölümüne neden olduğu yer aldı.

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