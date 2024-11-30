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30 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları

30 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Kasım 2024 00:02, Son Güncelleme : 30 Kasım 2024 00:05
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30 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Belediye Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Valiliği ziyaret edecek, partisinin merkez ilçe kongresine katılacak.

(Kastamonu/13.30/14.00)

2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde "Dünya Engelliler Günü" münasebetiyle düzenlenecek farkındalık programına iştirak edecek.

(Ankara/13.30)

3- CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TRT World Forum 2024'e katılacak.

(İstanbul/12.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Nakliyeciler Derneğini ziyaret edecek ve kadın tır şoförleri ile buluşacak, Trabzon Havalimanı'nda incelemelerde bulunacak ve açıklama yapacak. AK Parti Akçaabat 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılacak Uraloğlu, Kanuni Bulvarı-Değirmendere Bağlantı Yolu ve Değirmendere Tünelleri'nde inceleme ve açıklama yapacak.

(İstanbul/10.00/Trabzon/13.00-16.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'nin Halep ve İdlib illerinde Beşşar Esed rejimi güçleri ile rejim karşıtı silahlı gruplar arasındaki çatışmalar takip ediliyor.

(Halep/İdlib)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "TRT World Forum" programının "Medya Taraflılığının İfşası: Kutuplaştırmanın Arkasındaki Güçleri Deşifre Etmek" oturumuna katılacak.

(İstanbul/14.30)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Gazze'nin Geleceği" başlıklı "Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi Sonuç Bildirgesi" programına katılacak.

(İstanbul/17.00)

3- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini ziyaret edecek.

(Niğde/12.00/13.00)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 14. haftasına; Reeder Samsunspor-Sipay Bodrum FK, Adana Demirspor-TÜMOSAN Konyaspor, Corendon Alanyaspor-Trabzonspor ve RAMS Başakşehir-Göztepe maçlarıyla devam edilecek.

(Samsun/13.30/Adana/16.00/Antalya/İstanbul/19.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 14. haftasına; Teksüt Bandırmaspor-Yeni Malatyaspor, Amed Sportif Faaliyetler-Manisa FK, Uğur Okulları İstanbulspor-Alagöz Holding Iğdır FK ve Ahlatcı Çorum FK-Erzurumspor FK maçlarıyla devam edilecek.

(Balıkesir/Diyarbakır/13.30/İstanbul/16.00/Çorum/19.00)

3- Trabzonspor Kulübü Olağan Genel Kurulu, Hayri Gür Spor Salonu'nda başlayacak. Organizasyonun ilk günü kulüp yönetim kurulunun idari ve mali raporları ile denetim kurulu raporu görüşülüp, ibraya sunulacak.

(Trabzon/09.00)

4- Nesine 2. Lig gruplarında 14. hafta müsabakaları oynanacak.

5- Nesine 3. Lig'in 13. haftasına, gruplarda oynanacak 10 karşılaşmayla devam edilecek.

6- A Milli Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki ikinci maçında Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek.

(Debrecen/22.30)

7- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasına; Onvo Büyükçekmece Basketbol-Galatasaray, Aliağa Petkimspor-Bahçeşehir Koleji ve Bursaspor Yörsan-Karşıyaka maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/15.30/İzmir/18.00/Bursa/20.30)

8- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftası; OGM Ormanspor-Nesibe Aydın ve Fenerbahçe Opet-ÇBK Mersin maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/14.00/İstanbul/15.00)

9- Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasına; Kuzeyboru-Eczacıbaşı Dynavit, Zerenspor-Türk Hava Yolları, Bahçelievler Belediyespor-Fenerbahçe Medicana ve Sarıyer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

(Aksaray/13.00/Ankara/15.00/İstanbul/18.00/18.30)

10- Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nin 10. haftası, Altekma-Spor Toto maçıyla başlayacak.

(Ankara/18.00)

11- EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. tur rövanş maçında Beşiktaş, Estonya'nın Pölva Serviti takımını konuk edecek.

(İstanbul/17.00)

12- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 12. haftasına; Spor Toto-Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Beykoz Belediyespor-Rize Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Güneysu ve Konya Büyükşehir Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/15.00/İstanbul/16.00/İzmir/16.30/Konya/17.00)

13- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 23. ayağı Katar Grand Prix'sinin sıralama turları gerçekleştirilecek.

(Lusail/20.00)

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