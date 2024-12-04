Bursa'da 20 kişi yedikleri dönerden zehirlendi

Gıda zehirlenmesi teşhisi konulan bu kişilerin, İznik Caddesi'nde bir restorandan tavuk döner yediklerinin belirlenmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

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