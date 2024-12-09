AB'ye göre Suriye'ye güvenli dönüşler için koşullar henüz uygun değil

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Anouar El Anouni, Suriye'ye güvenli, gönüllü ve onurlu dönüşler için koşulların henüz karşılanmadığını söyledi.

AB Komisyonunun Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Sözcüsü El Anouni, günlük basın toplantısında, Suriye'de Baas rejiminin çöküşünün ardından AB ülkelerinde bulunan Suriyelilerin geri dönüşüyle ilgili soruyu yanıtladı.

"Diasporadaki Suriyelilerin çoğunun ülkelerine geri dönmeyi hayal ettiğine inanıyoruz." diyen El Anouni, şöyle devam etti:

"Mevcut durum gerçekten büyük bir umut ancak aynı zamanda büyük bir belirsizlik sunuyor. Ne yapmak istediklerine karar vermek, her bireye ve her bir aileye kalmış. Ancak şimdilik Suriye'ye güvenli, gönüllü ve onurlu dönüşler için koşulların karşılanmadığını savunuyoruz."

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine göre, Avrupa'da bir milyondan fazla Suriyeli mülteci yaşıyor. Bunların yarısından fazlası Almanya'da bulunuyor. İsveç, Avusturya, Yunanistan, Hollanda ve Fransa da Suriyelilere ev sahipliği yapan ülkeler arasında yer alıyor.

-Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.







