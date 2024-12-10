Hakan Fidan: Şartlar oluşursa Şam'da büyükelçilik açılabilir
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Büyükelçilik için çalışma başlattık. Şartlar oluşursa Şam'da büyükelçilik açılabilir" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
İsrail'in Suriye'deki saldırganlığına ilişkin soruya Bakan Fidan, "Elindeki tüm ekipmanı ve teçhizatı kullanılamaz hale getirmek istiyor" dedi.
Hakan Fidan, Şam Büyükelçiliği'nin yeniden açılıp açılmayacağı konusunda "Ona bakacağız. Şartlar oluşmasına bekleyeceğiz" açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanlığı işgalci İsrail'i kınadı
Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, İsrail'in Suriye topraklarında devam eden işgalci eylemleri kınandı:
"İsrail'in, 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ederek İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmesini ve Suriye topraklarında ilerlemesini şiddetle kınıyoruz.
Suriye halkının uzun yıllardır hasret olduğu barış ve istikrara kavuşma ihtimalinin ortaya çıktığı bu hassas dönemde, İsrail işgalci zihniyetini tekrar sergilemektedir.
Suriye'nin egemenliği, siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne desteğimizi kararlılıkla yineliyoruz."