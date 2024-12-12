Sanayici soruyor! Futbol kulüplerine var da bize niye yok?

45 yıllık hazır giyim firması iflas etti! 2 bin çalışan işsiz
45 yıllık hazır giyim firması iflas etti! 2 bin çalışan işsiz
%0 Faizli 50.000 TL Fırsatı, Kaçırmayın!
%0 Faizli 50.000 TL Fırsatı, Kaçırmayın!
Sponsorlu İçerik
Beyaz eşyada zam sinyali: Tamirat ve taşıma ücretleri de artıyor
Beyaz eşyada zam sinyali: Tamirat ve taşıma ücretleri de artıyor
Bakan Memişoğlu ile vekiller arasında 'mitomani' tartışması
Bakan Memişoğlu ile vekiller arasında 'mitomani' tartışması
Emeklinin gözü de yeni asgari ücrette
Emeklinin gözü de yeni asgari ücrette
Türkiye Gazetesi: İşte ilk AGS'nin konu dağılımları
Türkiye Gazetesi: İşte ilk AGS'nin konu dağılımları
Vatandaş şikayet etti, iki bakandan açıklama geldi
Vatandaş şikayet etti, iki bakandan açıklama geldi
Erdoğan devreye girdi, Somali ve Etiyopya uzlaştı
Erdoğan devreye girdi, Somali ve Etiyopya uzlaştı
Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim sorunu yaşandı
Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim sorunu yaşandı
Bakan Memişoğlu: 2025 yılında 1000 yeni ASM açacağız
Bakan Memişoğlu: 2025 yılında 1000 yeni ASM açacağız
Bakan Uraloğlu: Sosyal medyaya düzenleme zorunlu hale geldi
Bakan Uraloğlu: Sosyal medyaya düzenleme zorunlu hale geldi
Türkiye'den Suriyeli sığınmacılar için güvenli geri dönüş planı
Türkiye'den Suriyeli sığınmacılar için güvenli geri dönüş planı
İkinci elde en çok satılan markalar belli oldu
İkinci elde en çok satılan markalar belli oldu
Bakan Tunç: Yargı reformu strateji belgesi yakında açıklanacak
Bakan Tunç: Yargı reformu strateji belgesi yakında açıklanacak
Londra kaybolan Türk profesör aranıyor
Londra kaybolan Türk profesör aranıyor
Dolar günü rekorla kapattı
Dolar günü rekorla kapattı
Meteoroloji uyardı: O gün sıcaklıklar 10 derece düşecek
Meteoroloji uyardı: O gün sıcaklıklar 10 derece düşecek
Türkiye'de ilk olacak! 'Sektöre entegre' meslek lisesi o ilde açılacak
Türkiye'de ilk olacak! 'Sektöre entegre' meslek lisesi o ilde açılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de huzura giden yol açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de huzura giden yol açıldı
TRT ekibine bombalı drone saldırısı!
TRT ekibine bombalı drone saldırısı!
Instagram'a 11 milyon 500 bin lira ceza!
Instagram'a 11 milyon 500 bin lira ceza!
Öğretmenleri taşıyan servis devrildi: 9 yaralı
Öğretmenleri taşıyan servis devrildi: 9 yaralı
Elazığ'da kuduz vakası! 9 yaşındaki çocuk öldü
Elazığ'da kuduz vakası! 9 yaşındaki çocuk öldü
En düşük emekli maaşına taban aylık ve refah payı formülü
En düşük emekli maaşına taban aylık ve refah payı formülü
Rojin'in ölümüyle ilgili soruşturmada: İki farklı DNA
Rojin'in ölümüyle ilgili soruşturmada: İki farklı DNA
SGK'ya bütçe transferi 1.1 trilyon TL'ye ulaştı
SGK'ya bütçe transferi 1.1 trilyon TL'ye ulaştı
Yumurtayı kuş gribi vurdu! Sağlığımızı etkiler mi?
Yumurtayı kuş gribi vurdu! Sağlığımızı etkiler mi?
'Suriyeliden acil satılık' ilanları patladı!
'Suriyeliden acil satılık' ilanları patladı!
13 yaş altı hesabın cezası sosyal medya platformuna
13 yaş altı hesabın cezası sosyal medya platformuna
Sinan Ateş suikastı davasında Apple'dan şifre cevabı
Sinan Ateş suikastı davasında Apple'dan şifre cevabı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Sanayici soruyor! Futbol kulüplerine var da bize niye yok?

Darboğaza giren sanayiciden "Çin modeli" önerisi geldi. Ağaç İşleme Makine Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri Arif Onur Kaçak, Çin'de devletin arazi ve fabrika binasını firmalara kiraladığını belirterek "Aynı futbol kulüplerinde olduğu gibi. Devlet, stadyumları yapıp kulüplere kiralıyor. Fabrikaları da yapıp kiralayabilir" dedi

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 12 Aralık 2024 07:56, Son Güncelleme : 12 Aralık 2024 07:53
Yazdır
Sanayici soruyor! Futbol kulüplerine var da bize niye yok?

Ekonomide sıkılaşma politikaları etkisiyle sanayide daralma yaşanıyor. Türkiye ekonomisine en büyük katkıyı sağlayan sanayi üretimi üçüncü çeyrekte düşerken, ihracat fazlası veren sektörlerde bile daralma kendini iyiden iyiye hissettiriyor. Ağaç İşleme Makine Sanayicileri Derneğinin (AİMSAD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Arif Onur Kaçak kendilerinin de dış ticaret fazlası veren bir firma olmalarına rağmen yılın 10 ayında ihracatta yüzde 3-4, ithalatta ise yüzde 40 düşüş kaydedildiğini bildirdi. İthalatta düşüşün sevindirici olmasına rağmen bu durumun sanayide üretimin yavaşlaması anlamına geldiğini ifade eden Kaçak "Ağaç işleme makineleri sektörü 600 milyon dolar büyüklüğünde bir pazar. Sektörde 160 milyon dolar ihracat, 90-100 milyon dolarlık bir ithalat var. 2017 yılından beri aralıksız olarak ihracat fazlası veriyoruz. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 160. Bu başarının sürdürülebilir olması için tüm sektör paydaşları olarak büyük bir emek ve özveri gösteriyoruz. 2024 yılını da yine ihracat fazlası ile kapatacağız. Ancak finansa erişim zor. Sanayide çarklar yavaşlıyor. Özellikle hizmet verdiğimiz mobilya sektöründe konkordato ilan eden firmalar var. İşten çıkarmalar olduğunu görüyoruz. Bu da bizi olumsuz etkiliyor. Bu zorlu ekonomik şartlar altında Türk ağaç işleme makine sektörünün geçtiğimiz yıl ile benzer bir ihracat performansı göstereceğini öngörüyoruz" dedi.

ÇİN MODELİ ÖNERİSİ

Kaçak, bu zorlu ortamdan çıkış için Çin modelini önerdi. Çin'de fabrika arsası ve binasının devlet tarafından firmalara ücretsiz tahsis edildiğini anlatan Kaçak "Çin'de devlet yatırım yapmak isteyen firmaya yer gösteriyor, fabrika binasını yapıyor ve 50-100 yıl boyunca kiralıyor. Ama sen sahibi olamıyorsun. Biz ise fabrika için arsaya 100 milyon lira, bina için 50-100 milyon lira derken daha üretime başlamadan 200 milyon lira harcıyoruz. Öz sermayemiz gidiyor. Dolayısıyla Çin modeli şart. Bizde orman vasfını kaybetmiş alanlara İhtisas OSB'leri kurulabilir. Devlet bu alanlara fabrika binası yapıp bize kiralayabilir. Devletin aynı futbol kulüplerine yaptığı gibi.

Türkiye'de hangi kulübünün kendi stadyumu var. Hepsi devletin ve kiralık. Aynısı sanayide neden olmasın" ifadelerini kullandı.
Kaçak, sektördeki vergilerin de kendilerini zorladığını bildirdi. Sektörde yüzde 10 gümrük vergisi uygulandığını hatırlatan Kaçak şunları kaydetti: Her sektör gümrük vergisi getirilmesi için başvuru yapıyor. Kimse bize 'sen bizim kullanıcımızsın, bu konuda ne düşünüyorsun' diye sormuyor. Bizim makinelerimizde bütün sektörlerden parça var. Bizimden çıkan ürün doğrudan son kullanıcıyı etkiliyor. Mesela makinelerimizle mobilya üretiliyor, bunun maliyeti yeni evlenen çiftlere enflasyon olarak yansıyor. Türkiye'ye giren ürünlerden vergi almak yerine, emniyet açısından sakıncalı makinelerin Türkiye'ye girmesine izin verilmemeli.

TARİFE DEĞİL, TEKNİK DÜZENLEME LAZIM

Ağaç işleme makinelerinde yerlilik oranını maksimum yüzde 55 olduğunu anlatan Kaçak "Biz ithal ürünü alıp-işleyip ihraç ediyoruz. Türkiye'de maalesef yan sanayi yok. Dolayısıyla parçaları Avrupa ya da Çin'den ithal etmek zorundasınız. 90-100 milyon dolarlık ithalatın üçte iki Almanya ve Polonya'dan, üçte biri de Çin'den yapılıyor. En basitinden acil stop butonu ithal edeceksiniz. Avrupa'da 8,5 avro, Çin'de 2 dolar. İkisi de aynı kalitede. Ucuz olanın tercih edilmesi son derece doğal. Bizim ihtilacımız tarife değil, teknik düzenleme" diye konuştu. Kaçak, gümrüklerin denetimlere yetişemediğini, makine ihtisas gümrüklerine de ihtiyaç olduğunu söyledi.
Gelecek yıl için öngörülerini de paylaşın Kaçak "2025 için beklentilerimiz ekonomik ve sektörel zorlukların daha da artacağı yönünde. Yeni yılda öncelikli hedefimiz, mevcut pazarlarımızdaki payımızı artırırken, yeni pazarlara erişim sağlayarak ihracat hacmimizi genişletmek olacak. Sektörümüzün sadece Türkiye'de değil, küresel pazarlarda da güçlü bir oyuncu haline getirmek" diye konuştu.

5 METRE DUVAR ÖREREK TÜRK FİRMASINI PERDELEMEYE ÇALIŞTI

Sektör gelecek yıl 38'incisi düzenlenecek İstanbul WoodTech Fuarı için hazırlanıyor. Fuarın etkilerinin yıl sonunda görüldüğün belirten Kaçak "Fuarda yapılan satışlar yılın son iki ayında kendini gösteriyor. Bu yıl da bu etkiyi görmeyi umuyoruz" dedi. En büyük rakiplerinin Almanya ve Polonya olduğunu dile getiren Kaçak "Bugün yurt dışı fuarlarında bir Türk markası ile yabancı marka yan yana geldiğinde standının önüne duvar çekiyorlar. Geçtiğimiz yıl Almanya'da düzenlenen fuarda yabancı firma Türk firmayı gören cephesine 5 metrelik duvar çekerek firmamızı gölgelemeye çalıştı. Rekabette bu duruma gelmiş durumdayız" dedi.

ÖMER TEMÜR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber