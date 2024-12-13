Pınar Aydınlar'a havalimanında 'Seyit Rıza' gözaltısı

Etkinlik kapsamında sahneye çıkan şarkıcı Aydınlar, etkinlikte sarf ettiği sözler ve Seyit Rıza'nın fotoğrafının basılı olduğu posteri açtığı gerekçesi ile savcılık tarafından inceleme başlatılmış, "suçu ve suçluyu övme", "ülke aleyhinde propaganda yapmak" suçundan hakkında resen soruşturma açılmıştı.

Pınar Aydınlar, hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sabah saatlerinde "şüpheli" olarak gözaltına alındı.

Aydınlar, İstanbul TEM Şubede ifade veriyor.