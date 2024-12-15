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4 ilde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi

Artvin'in Şavşat ve Yusufeli, Rize'nin Çamlıhemşin, Çorum'un Bayat, Bolu'da, Göynük, Mudurnu, Seben ve Kıbrıscık ilçelerinde yoğun kar ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 günlüğüne ara verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Aralık 2024 23:59, Son Güncelleme : 16 Aralık 2024 00:08
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4 ilde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi

Şavşat Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre, ilçede yoğun yağış ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Öğrencilerimizin güvenliği için oluşabilecek riskler nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezinde 16 Aralık Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Yusufeli Kaymakamlığı da ilçede devam eden olumsuz hava koşulları sonucunda ulaşımda yaşanabilecek aksamalar nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli okullar ile halk eğitim merkezinde eğitim öğretime ara verildiğini açıkladı.

Her iki ilçede kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihte izinli sayılacağı kaydedildi.

Rize

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlçemizdeki olumsuz hava koşulları nedeni ile 16.12.2024 Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır."

Çorum

Çorum'un Bayat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçede kar yağışının etkili olduğunu aktardı.

Olumsuz hava şartları yüzünden Bayat ilçesindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime pazartesi günü bir gün ara verildiği belirtildi.

Öte yandan akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü.

Bolu

Bolu Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bolu'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Göynük, Mudurnu, Seben ve Kıbrıscık ilçelerinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) 16 Aralık Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu ilçelerde bulunan kurumlarda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

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