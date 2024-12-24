Bitkisel ilaçlar için Sağlık Bakanlığı'na çağrı

Son yıllarda artan bitkisel ilaç kullanımı, kontrolsüz satışlar nedeniyle sağlık sorunlarına yol açmaya devam ediyor. TEİS Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, bu durumun ciddiyetine dikkat çekerek Sağlık Bakanlığı'nı göreve çağırdı.

Saydan, "Bu ülkenin tek sağlık otoritesi Sağlık Bakanlığı'dır. Bitkisel ilaçlar, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılarak eczanelerden satılmalı. İsmi 'gıda takviyesi' olsa bile internet ve marketlerden yapılan satışlar engellenmelidir" dedi.

Sağlık İçin Yasal Düzenleme Şart

Bitkisel ürünlerin kontrolsüz satışı her geçen gün daha ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor. TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, özellikle farmasötik forma sahip kapsül, draje, şurup ve tablet gibi ürünlerin Sağlık Bakanlığı'nın onayı olmadan satılmasının halk sağlığını tehdit ettiğini vurguladı.

"Bitkisel İlaçlar Masum Değil"

Saydan, bitkisel ilaçların doktor ve eczacı kontrolü olmadan kullanılmaması gerektiğini belirterek, şu uyarılarda bulundu:

"Bitkisel ilaçlar zararsız değildir. Özellikle tansiyon, kan sulandırıcı veya antidepresan kullanan hastalar, kontrolsüz bir şekilde bu ürünleri aldıklarında ciddi yan etkilerle karşılaşabilirler. Ginkgo Biloba gibi bitkisel içerikler, mide bulantısı, baş dönmesi, burun kanaması ve hatta beyin kanamasına yol açabilir."



Yanıltıcı Reklamlara Tepki

Saydan, bitkisel ürünlerin reklamlarının da halk sağlığını olumsuz etkilediğini ifade etti:

"Hiçbir ilacın reklamı yapılamaz. Sağlıkla ilgili yanıltıcı reklamlar halkı yanlış yönlendiriyor. Bu ürünlerin tamamı yalnızca eczanelerde, doktor ve eczacı kontrolünde satılmalıdır."



"Sağlık Bakanlığı Harekete Geçmeli"

Bitkisel ilaçların kontrolsüz satışı ve mevzuat eksikliği nedeniyle Türkiye'nin adeta "bitkisel ilaç çöplüğüne" döndüğünü belirten Saydan, Sağlık Bakanlığı'nın hızlıca düzenleme yapması gerektiğini söyledi.

Vatandaşların doğru yönlendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulunan Saydan, tüm bitkisel ürünlerin eczanelerden satılması gerektiğini yineledi.