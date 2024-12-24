MB açıkladı: 2025-2027 arası 5 temel odak noktası belirlendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025-2027 dönemi için hazırladığı araştırma gündemini açıkladı. Açıklamada, fiyat istikrarının öncelikli hedef olduğu vurgulanırken, toplamda beş temel odak noktasının belirlendiği ifade edildi.

Geleneksel ve Yeni Nesil Konular Bir Arada

TCMB, para politikası ve finansal istikrar gibi geleneksel merkez bankacılığı konularının araştırma gündeminin merkezinde yer almaya devam ettiğini belirtti. Bunun yanı sıra dijitalleşme, yapay zeka ve iklim değişikliği gibi modern ekonomik faktörlerin de TCMB politikalarıyla kesişen etkilerinin araştırma kapsamına alındığı aktarıldı.

Araştırma Gündeminin Ana Başlıkları

TCMB açıklamasına göre, 2025-2027 araştırma gündeminde şu başlıklar öne çıkıyor:

Enflasyon Dinamikleri, Beklentiler ve Fiyatlama Davranışları Parasal Aktarım Mekanizması, Makro Finansal Etkileşimler ve Operasyonel Çerçeve Finansal Piyasalar, Finansal İstikrar ve Makro İhtiyati Politikalar Fiyat İstikrarı, Sürdürülebilir Kalkınma ve Toplumsal Refah Yeni Nesil Ekonomi: Fırsatlar ve Riskler

"Modern Ekonomik Faktörler Araştırılacak"

Açıklamada, TCMB'nin araştırmalarında dijitalleşme, yapay zeka ve iklim değişikliği gibi konuların ekonomik etkilerine odaklanacağı belirtilerek, bu faktörlerin ekonomi politikalarına entegrasyonunun önemine dikkat çekildi.