2025 yılı Gelir vergisi dilimleri belli oldu

Gelir vergisi dilimlerini gösteren 329 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği 30 Aralık 2024 tarihli 2. mükerrer Resmi Gazetede yayımlandı. Gelir vergisi dilimleri yüzde 44 oranında artırıldı

Resmi gazetedeki tebliğe göre 2024 yılında yüzde 15'lik vergi dilimi 110 bin liradan 158 bin liraya çıkarılmıştır

İşte 2025 yılı gelir vergisi dilimleri

Engelilik indirimi tutarları da yüzde 44 oranında arttı

2025 yılında uygulanacak engellilik indirimi tutarları yüzde 44 oranında artırılmıştır.

İşte yeni Engelilik indirimi tutarları

d) 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan engellilik indirimi tutarları;

- Birinci derece engelliler için 9.900 TL,

- İkinci derece engelliler için 5.700 TL,

- Üçüncü derece engelliler için 2.400 TL,

2025 yılı Kira gelirlerinde istisna tutarı

2025 yılında mesken gelirleri için uygulanan istisna tutarı yüzde 44 artışla 47.000 liraya yükseltilmiştir. Yani yıllık 47 bin liralık mesken kira geliri olursa bu tutar için bir vergi alınmayacaktır