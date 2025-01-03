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Altının kilogram fiyatı 3 milyon 50 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 50 bin liraya yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ocak 2025 16:50, Son Güncelleme : 03 Ocak 2025 17:04
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Altının kilogram fiyatı 3 milyon 50 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 48 bin 500 lira, en yüksek 3 milyon 55 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 0,2 yükselişle 3 milyon 50 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 44 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 591 milyon 625 bin lira, işlem miktarı ise 194,02 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 672 milyon 170 bin 545,66 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye Vakıflar Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ile Nil Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış3.044.000,002.670,00
En Düşük3.048.500,002.687,30
En Yüksek3.055.000,002.690,50
Kapanış3.050.000,002.690,50
Ağırlıklı Ortalama3.050.446,432.687,59
Toplam İşlem Hacmi (TL)672.170.545,66
Toplam İşlem Miktarı (Kg)194,02
Toplam İşlem Adedi10

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