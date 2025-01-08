Gümrükte yakalandılar: 1526 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapmak isteyen tır, risk analizi kapsamında incelemeye alındı.

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