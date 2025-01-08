Gümrükte yakalandılar: 1526 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Kapıkule Sınır Kapısı'nda 1526 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ocak 2025 10:32, Son Güncelleme : 08 Ocak 2025 10:33
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapmak isteyen tır, risk analizi kapsamında incelemeye alındı.
X-ray taramasına alınan tırın dorsesinde yoğunluk belirlendi.
Aramada, dorsenin tabanına gizlenmiş 1526 cep telefonu ve cep telefonu kılıfı ele geçirildi.
Gözaltına alınan tır sürücüsü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.