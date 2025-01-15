'Tekelleşme' soruşturması derinleşiyor! Serenay Sarıkaya 'şahit' olacak

Sinema ve dizi dünyasındaki tekelleşme soruşturması derinleşerek devam ediyor. Sektörde tahakküm kurduğu iddia edilen ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu menajer Ayşe Barım hakkında geçen hafta başlatılan adli tahkikatta, bu defa hakkında söylentiler çıkan oyuncu Serenay Sarıkaya da "şahit" sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Sarıkaya'nın avukatı ise kendilerine tebligat ulaşmadığını iddia etti.

INSTAGRAM'A BAKIP OYUNCU SEÇİYORLAR

Mevzuyla alakalı oyuncu ve yönetmenlerden de açıklamalar gelmeye devam etti. Yönetmen Serdar Akar, sinema ve dizi dünyasındaki tekelleşme tartışmalarıyla alakalı olarak "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Oyuncu çok meşhur olunca her rolün peşine düşüyor. Onun menajeri kimse, sektörde ona yakın olman gerekiyor. O menajerde kim kendisine daha yakın prodüktörse onunla yakınlık kuruyor. Böyle bir ağ kuruluyor. Kapitalist sistemin temelleri bunlar. Günümüzde artık oyuncuları da Instagram takipçi sayılarına bakıp seçiyorlar. Nerede oynamış, nasıl oynamış bunlar önemli değil. İyi oyuncu bulmak zor" dedi. TGRT Haber'e konuşan oyuncu Yalçın Dümer ise oyuncu Tolga Savacı'nın ölümünde de sektördeki tekelleşmenin etkisinin olduğunu söyledi. Dümer "Kendi istedikleri oyuncuları, kendi belirledikleri toplulukları dizilerde gösteriyorlar. Yıllarca kimse Tolga'nın kapısını çalmadı. Tolga da içine attı" dedi.