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SUV modeller 2024'te zirvede: İşte en çok satan SUV modeli

2024 yılında satılan sıfır otomobiller arasında gövde tiplerine göre yapılan değerlendirmede, yüzde 56,8'lik pazar payıyla SUV modeller ilk sırada yer aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ocak 2025 21:52, Son Güncelleme : 21 Ocak 2025 21:52
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SUV modeller 2024'te zirvede: İşte en çok satan SUV modeli

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2024 Ocak-Aralık döneminde Türkiye'de sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışları, önceki yıla göre yüzde 0,5 artışla 1 milyon 238 bin 509 adede ulaşarak tüm zamanların yıllık satış rekorunu kırdı.

Otomobil satışları, 2024 yılında önceki seneye göre yüzde 1,3 oranında artarak 980 bin 341 adet oldu. Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde, yüzde 56,8 pay ve 556 bin 548 satışla SUV otomobiller en çok tercih edilen gövde tipi olarak öne çıktı.

SUV otomobilleri, yüzde 25,4 pay ve 248 bin 902 satışla sedan, yüzde 16,8 pay ve 164 bin 443 adetle hatchback otomobiller takip etti.

Söz konusu dönemde SUV otomobiller arasında satılan 85 bin 579 adetle yüzde 15'lik payı yerli üretim otomobiller oluşturdu.

Motor tipine göre, SUV otomobillerin 319 bin 956'sı benzin motorlu, 111 bin 123'ü hibrit motorlu, 86 bin 365'i elektrikli ve 39 bin 104'ü dizel motorlu tercih edildi.

Geçen yıl, Türkiye'nin en çok tercih edilen SUV modellerinde 30 bin 93 adetlik satışla ilk sırada Togg T10X yer aldı.

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