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2 çocuğunu rehin alıp polise direnen baba tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yanıcı maddeyle bir binayı kundaklayıp, iki çocuğunun olduğu evde boğazına bıçak dayayan şüpheli tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ocak 2025 16:50, Son Güncelleme : 29 Ocak 2025 16:56
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Orhaniye Mahallesi'nde önceki gün bir binayı yanıcı maddeyle kundakladıktan sonra iki çocuğu ve babasının bulunduğu Alibeyköy Mahallesi'ndeki evinde boğazına bıçak dayadıktan sonra teslim olan Hüseyin G'nin, İnegöl Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu tamamlandı.

Hüseyin G. ile babasına yardım ettiği belirlenen 16 yaşındaki oğlu E.G, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hüseyin G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

E.G. ise Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Şüpheli Hüseyin G'nin ifadesinde, "Benim sevgilimi saklıyorlardı. Eşyalarımı sokağa attılar. Ben de bir anlık sinirle evi yaktım, levyeyle camlarını kırdım." dediği öğrenildi.

Orhaniye Mahallesi'nde önceki gün bir binayı yanıcı maddeyle kundakladığı iddia edilen şüpheli Hüseyin G, bıçakla güvenlik güçlerine direnerek Alibeyköy Mahallesi'ndeki evinden çıkmamış, polis ve jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonunda evde bulunan babası ile bir oğlu evden çıkmış, 24 saat sonra diğer oğlu ile kendisi teslim olmuştu.

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