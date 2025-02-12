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Ön raporda önemli tespitler: Kartalkaya'daki faciada sorumluluk kimde?

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin mülkiye müfettişleri ön raporu tamamladı. Ön raporda tesisin denetleme yetkisinin Bolu İl Özel İdaresi'nde bulunduğu belirtildi.

Kaynak : CNN Türk
Haber Giriş : 12 Şubat 2025 17:33, Son Güncelleme : 12 Şubat 2025 18:02
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Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatına mal olan yangına ilişkin ön raporda tesisin denetleme yetkisinin Bolu İl Özel İdaresi'nde bulunduğu belirtildi.

13 yılda 5 denetim

CNN Türk'ün haberine göre; tesise daha önce farklı tarihlerde 3 kez ruhsat veren kurumun Bolu İl Özel İdaresi olduğu belirtilirken, itfaiye raporu ve Kültür Turizm Bakanlığı raporunun da ruhsat dosyasının parçası niteliği taşıdığı vurgulandı. Raporda ruhsat tarihlerine dikkat çekilerek Bolu İl Özel İdaresi'nin 2011 ve 2024 tarihleri arasında tesise 5 kez denetim yaptığı anlatıldı.

Denetimlerde itfaiyenin yeniden inceleme yaparak yangın güvenliği önlemini denetlemediği, yeniden inceleme yaparak rapor hazırladığı ve bu raporun denetim dosyasına konulması konusunda da adım atmadığı vurgulandı.

Asgari özen gösterilmedi

Raporda denetimin ilişkin eksiklerin de zamanında tespit edilmesi için gerekli kararların alınmadığı ve asgari özenin gösterilmediği gerekçesiyle özellikle Bolu İl Özel İdaresi tarafından da bu noktada da hukuki sorumlulukların olduğu belirtildi.

Otele 5 kere denetim yapan Bolu İl Özel İdaresi'nin eksiklikleri denetlemediği ve denetlemeleri de yeniden yaptırmadığı ifade edildi.

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