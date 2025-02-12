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Bakan Göktaş: Huzurevlerinde 30 bin yaşlıya bakım hizmeti sunuyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'de kamu ve özel huzurevlerinde 30 bin yaşlıya bakım hizmeti sağladıklarını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Şubat 2025 18:18, Son Güncelleme : 12 Şubat 2025 18:30
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Bakan Göktaş: Huzurevlerinde 30 bin yaşlıya bakım hizmeti sunuyoruz

Bakan Göktaş, Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Meliha Ercan Huzurevi'nde düzenlenen "Meliha Ercan ve Asım Cengiz Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Açılış Töreni"nde iki tesisin toplam 222 kişilik kapasiteyle kent için önemli bir hizmet olduğunu söyledi.

Tesislerin hayırlı olmasını dileyen, yapımında emeği geçen kurum ve kuruluşlar ile hayırsever vatandaşlara teşekkür eden Göktaş, "Büyüklerimizin huzur içinde, daha konforlu bir hayat sürdürebilmeleri hepimizin ortak sorumluluğudur. Açılışını yaptığımız bu iki huzurevi, yaşlılarımıza hizmet sunmanın ötesinde onlara olan vefa borcumuzun, hürmetimizin bir simgesidir. Bu merkezler, yaşlılarımız için sevginin, saygının ve şefkatin olduğu birer yaşam merkezidir. Bakım ve rehabilitasyonun yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlerle de hayatlarını daha aktif bir şekilde sürdüreceklerini memnuniyetle görüyoruz." diye konuştu.

Bakanlık olarak böyle önemli hizmetlerin sayısı ve çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Göktaş, yaşlıların kurum bakımı yerine evde aileleriyle ve yakın çevreleriyle beraber yaşamalarını öncelediklerini ve evde bakım hizmetlerini güçlendirdiklerini vurguladı.

Göktaş, "2 bin 50 kapasiteli 41 gündüzlü bakım ve aktif yaşam merkezimizde yaşlılarımıza ve ailelerine rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Bugün ülkemizin dört bir yanında 459 kamu ve özel huzurevinde 30 bin yaşlımıza yatılı bakım hizmeti sunuyoruz. Özellikle belirtmek isterim ki ihtiyaç sahibi her bir vatandaşımıza tamamen ücretsiz bir şekilde bakım sunuyoruz." dedi.

Ulusal Vefa Programı ile evde yaşlılara destek olduklarını belirten Göktaş, bu kapsamda Konya'da 148 personel ile 2 bin 760 yaşlı vatandaşa evde destek verdiklerini söyledi.

- "Kuşaklar arası dayanışmayı oldukça önemsiyoruz"

Yaşlı Destek Programı'nın (YADES) da evde bakım hizmetlerine sunulan kıymetli bir destek programı olduğunu vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz 2025 yılını Aile Yılı ilan ettik. Kuşaklar arası dayanışmayı oldukça önemsiyoruz. Dolayısıyla aile yapımızı ve değerlerimizi güçlendireceğimiz bir yıl olacak. Yaşlılarımızı sadece hizmet alan değil, topluma katkı sunan, bilgelikleriyle toplumumuza yön veren olarak görmeyi ve onları o minvalde değerlendirmeyi oldukça önemsiyoruz. Bu nedenle, yaşlılarımızın toplumsal hayata daha fazla katılmaları, aktif ve sağlıklı yaş almalarını önemsiyoruz. Bugün 7'den 70'e pek çok vatandaşımıza ülkemizin dört bir yanında hizmetler sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, Anadolu'daki varlığımızın, birliğimizin, dirliğimizin sembolü olan Konya, 'Türkiye Yüzyılı'nın da teminatıdır."

Konya Valisi İbrahim Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka ve hayırsever iş insanı Ali Ercan birer konuşma yaparak huzurevi ve rehabilitasyon merkezlerinin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Bakan Göktaş ve beraberindeki heyet huzurevinde kalan yaşlılarla bir araya gelerek sohbet etti. Huzurevindeki yaşlılardan biri okuduğu şiir ile bir diğeri de seslendirdiği şarkı ile Bakan Göktaş ve dinleyenlerden alkış aldı.

Göktaş daha sonra huzurevi sakinleri ile pasta kesti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

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