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Emek Pazarı ile emeklilere fahiş fiyatlara karşı çözüm

Türkiye Emekliler Derneği, 'Emek Pazarı' ile emeklilere fahiş fiyatlardan korunma ve uygun alışveriş imkanı sağlıyor. Üreticiden tüketiciye doğrudan erişim.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 13 Şubat 2025 07:26, Son Güncelleme : 13 Şubat 2025 07:30
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Emek Pazarı ile emeklilere fahiş fiyatlara karşı çözüm

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) emeklilerin fahiş fiyatlardan etkilenmemesi ve daha uyguna alışveriş yapabilmesi amacıyla dijital bir pazaryeri olan 'Emek Pazarı'nı kurdu. TÜED Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin kapısına kadar bırakılacak alışverişlerden kargo ücreti de alınmayacağını belirterek "Böylece emekliler olarak fahiş fiyat artışlarını boykot etmiş olacağız" dedi.

Herkes Alışveriş Yapabiliyor

TÜED Başkanı Ergün, bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, fahiş fiyat artışlarını boykot çağrılarını dikkate aldıklarını belirtti ve bununla yetinmeyerek şimdi de 'Emek Pazarı'nı kurduklarını söyledi. Dijital ortamda kurdukları pazaryerinde isteyen bütün emekli ve vatandaşların uygun fiyata alışveriş yapabileceklerini belirten Ergün, ancak dernek üyelerine fazladan indirimler tanımladıklarını ifade etti. Ergün "Vatandaşlarımız 'Emek Pazarı' e-Ticaret uygulamasını cep telefonlarına indirerek veya e-Ticaret sitesine doğrudan üye girişi yaparak alışveriş yapabilecek. Pazarda gıda başta olmak üzere giyim, kozmetik, teknoloji ve benzeri pek çok ürün, üretici firmalardan doğrudan temin edilerek kargo veya teslimat ücreti ödemeden, dernek üyesi emeklilerin adreslerine ulaştırılacak" diye konuştu.

Üretenden, Tüketene En Kısa Yol

"Üretenden, tüketene en kısa yol" sloganıyla hayata geçen proje ile geçmişin "Tüketim kooperatif" uygulamalarını, çağın gereği olan dijital platforma taşımayı hedeflediklerini kaydeden Ergün "Vatandaşlarımız, söz konusu pazar yerine TÜED web sayfasından, emekpazari.com.tr adresinden ulaşılabileceği gibi AppStore ve Google Play platformundan cep telefonlarına uygulamayı indirerek de erişebilecek. Uygulamaya, TÜED üyelerimiz tanımlanmış oldukları için kullanıcı adı olarak T.C. kimlik numaralarını, şifre olarak ise T.C. kimlik numaralarının son 6 rakamını kullanarak erişebilecekler" açıklamasını yaptı.

Kazandıran Uygulama

Uygulama ile emeklilerin kendi ürettikleri ürünleri de satabileceğini söyleyen Kazım Ergün "Proje kapsamında yerel üreticiler ağırlıklı olarak desteklenecek, doğal ürünlere ve organik pazarlara geniş yer verilecek. Ayrıca, tatil imkanları ve diğer bütün ürün ve hizmetler aracı firmalar olmadan tüketicilere sunulacak, indirim kampanyaları düzenlenecek. Bu yolla emeklilerimizin fahiş fiyat artışlarından etkilenmemesi veya en az düzeyde etkilenmesi sağlanmış olacak. İnanıyoruz ki, bu şekliyle hayat bulan projemiz, ülkemizin gerçek ve samimi üreticileriyle, ihtiyaç sahiplerini buluşturan en kısa yol olması sayesinde, ülke ekonomisine de büyük katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

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