Bahçeli: TÜSİAD'ın siyaset mühendisliği art niyetli
Bahçeli: TÜSİAD'ın siyaset mühendisliği art niyetli
TCMB Karahan: Faiz indirimi sürecinde hazırlıklıyız
TCMB Karahan: Faiz indirimi sürecinde hazırlıklıyız
Vekilin sağlık çalışanlarına yönelik sözleri eleştirildi
Vekilin sağlık çalışanlarına yönelik sözleri eleştirildi
Şüpheli ölüm: Kaza mı, cinayet mi olduğu araştırılıyor
Şüpheli ölüm: Kaza mı, cinayet mi olduğu araştırılıyor
Turan: Üçlü masa tiyatrosu oynanıyor
Turan: Üçlü masa tiyatrosu oynanıyor
81 ilin bitki rehberi hazırlanıyor
81 ilin bitki rehberi hazırlanıyor
Tapuda 3D dönemi: Mülkiyet işlemleri daha şeffaf ve hızlı olacak
Tapuda 3D dönemi: Mülkiyet işlemleri daha şeffaf ve hızlı olacak
Trabzon-Tiflis hüsran hattı! Seferler iptal edildi
Trabzon-Tiflis hüsran hattı! Seferler iptal edildi
Gerekçeli karar açıklandı: Mührü kırıp otele müşteri almışlar
Gerekçeli karar açıklandı: Mührü kırıp otele müşteri almışlar
AK Partili Elitaş, seçim için tarih verdi
AK Partili Elitaş, seçim için tarih verdi
TMSF'den 'kayyım' açıklaması: Mahkeme kararı olmadan atama olmaz
TMSF'den 'kayyım' açıklaması: Mahkeme kararı olmadan atama olmaz
Maliye, kırmızı et sektörünün devlerini kayıt dışılık takibine aldı
Maliye, kırmızı et sektörünün devlerini kayıt dışılık takibine aldı
Türksat yeni 'yerli uydu' için çalışmalara başladı
Türksat yeni 'yerli uydu' için çalışmalara başladı
SGK, çalışan annelere bakıcı desteğini 510 avroya yükseltti
SGK, çalışan annelere bakıcı desteğini 510 avroya yükseltti
Mahkeme YD kararı vermişti! Mülakatta şimdi ne olacak?
Mahkeme YD kararı vermişti! Mülakatta şimdi ne olacak?
Trafikte makas atmaya yeni yaptırımlar geliyor!
Trafikte makas atmaya yeni yaptırımlar geliyor!
Meclis'te yoğun hafta: Siber güvenlik ve Kartalkaya yangını gündemde!
Meclis'te yoğun hafta: Siber güvenlik ve Kartalkaya yangını gündemde!
Bakanlık denetimleri sıkılaştırdı! Ramazanda fahiş fiyata geçit yok
Bakanlık denetimleri sıkılaştırdı! Ramazanda fahiş fiyata geçit yok
ÖTV teşviki bekleyenlere kötü haber: Hurda fiyatı boşuna uçtu!
ÖTV teşviki bekleyenlere kötü haber: Hurda fiyatı boşuna uçtu!
Kabine ve MKYK'da büyük değişim! Erdoğan, yeni isimleri belirliyor
Kabine ve MKYK'da büyük değişim! Erdoğan, yeni isimleri belirliyor
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Polis memuru dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
Polis memuru dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
MİT, 90 yıllık gizli istihbarat belgesini açıkladı
MİT, 90 yıllık gizli istihbarat belgesini açıkladı
Ankara ve İstanbul'a kar geliyor
Ankara ve İstanbul'a kar geliyor
Bakan Işıkhan: İşsizlik Oranı Son 20 Aydır Tek Hanede Seyrediyor
Bakan Işıkhan: İşsizlik Oranı Son 20 Aydır Tek Hanede Seyrediyor
ASKON'dan TÜSİAD'a Tepki: Siyaset Siyasetçilere Bırakılmalı
ASKON'dan TÜSİAD'a Tepki: Siyaset Siyasetçilere Bırakılmalı
TÜSİAD Başkanı Turan'dan yeni açıklama sinyali
TÜSİAD Başkanı Turan'dan yeni açıklama sinyali
MİT Başkanı Kalın: Gazze'de ateşkes kalıcı olmalı
MİT Başkanı Kalın: Gazze'de ateşkes kalıcı olmalı
Google Maps'te en çok aranan Türk kültürel mirasları
Google Maps'te en çok aranan Türk kültürel mirasları
Erdoğan'dan kabine değişikliği sinyali
Erdoğan'dan kabine değişikliği sinyali
Ana sayfaHaberler Siyasi

Vekilin sağlık çalışanlarına yönelik sözleri eleştirildi

AK Partili Gökhan Sarıçam'ın, sağlık çalışanlarına yönelik kışkırtıcı açıklamaları kamuoyunda tepkiyle karşılandı. hekim birliği, bu açıklamalar için suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Şubat 2025 16:26, Son Güncelleme : 16 Şubat 2025 16:28
Yazdır
Vekilin sağlık çalışanlarına yönelik sözleri eleştirildi

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, 10 Şubat'ta Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde bir aile sağlık merkezinin açılışına katıldı. AK Partili vekil Gökhan Sarıçam'ın sözleri tepki çekti: "Vatandaşları gırtlaklarına yapışın diye kışkırtırım"

Gökhan Sarıçam'ın Açıklamaları ve Tepkiler

AK Parti Milletvekili Gökhan Sarıçam'ın katıldığı bir programda "Vatandaşlara gidin sağlık çalışanlarının gırtlağına yapışın diye kışkırtırım" sözleri tepki çekti. Hekim Birliği yaptığı paylaşımda suç duyurusunda bulunacağını ifade etti. Açıklamada

"Sağlıkta şiddetin bu kadar yoğun yaşandığı ülkemizde, hekimleri ve sağlık çalışanlarını doğrudan hedef gösteren, hatta bununla da yetinmeyip halka 'Gidip gırtlaklarına yapışın' diye çağrıda bulunan bir milletvekili, bu millete hizmet edemez"

denildi.

Pınarhisar'da Yapılan Konuşma

AK Parti Milletvekili Gökhan Sarıçam'ın, Kırklareli Pınarhisar'da aile sağlığı merkezi acil sağlık hizmetleri istasyon binası açılışında yaptığı konuşma sosyal medyada tepkilere yol açtı. "Biz altyapı olarak yapacağımızı, yaptık" diyen Sarıçam, "Bundan sonra memnuniyetsizlik varsa vatandaşa gidin, sağlık personelinin gırtlağına yapışın diyerek kışkırtırım" dedi.

"Vatandaşları Kışkırtırım"

Sarıçam konuşmasında şunları söyledi:

  • "Biz altyapı olarak yapacağımızı, yaptık. Biz doktor, hemşire değiliz. Bundan sonra memnuniyetsizlik varsa ben şunu da yaparım. Vatandaşa gidin, sağlık personelinin gırtlağına yapışın. Ben devlet olarak üzerime düşeni yaptım. Hizmeti vermeyen onlar diyerek kışkırtırım. Bunu da açık açık söyleyeyim. İki tarafta dikkat etsin."


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber