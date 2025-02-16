Vekilin sağlık çalışanlarına yönelik sözleri eleştirildi

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, 10 Şubat'ta Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde bir aile sağlık merkezinin açılışına katıldı. AK Partili vekil Gökhan Sarıçam'ın sözleri tepki çekti: "Vatandaşları gırtlaklarına yapışın diye kışkırtırım"

Gökhan Sarıçam'ın Açıklamaları ve Tepkiler

AK Parti Milletvekili Gökhan Sarıçam'ın katıldığı bir programda "Vatandaşlara gidin sağlık çalışanlarının gırtlağına yapışın diye kışkırtırım" sözleri tepki çekti. Hekim Birliği yaptığı paylaşımda suç duyurusunda bulunacağını ifade etti. Açıklamada

"Sağlıkta şiddetin bu kadar yoğun yaşandığı ülkemizde, hekimleri ve sağlık çalışanlarını doğrudan hedef gösteren, hatta bununla da yetinmeyip halka 'Gidip gırtlaklarına yapışın' diye çağrıda bulunan bir milletvekili, bu millete hizmet edemez"

denildi.

Pınarhisar'da Yapılan Konuşma

AK Parti Milletvekili Gökhan Sarıçam'ın, Kırklareli Pınarhisar'da aile sağlığı merkezi acil sağlık hizmetleri istasyon binası açılışında yaptığı konuşma sosyal medyada tepkilere yol açtı. "Biz altyapı olarak yapacağımızı, yaptık" diyen Sarıçam, "Bundan sonra memnuniyetsizlik varsa vatandaşa gidin, sağlık personelinin gırtlağına yapışın diyerek kışkırtırım" dedi.

"Vatandaşları Kışkırtırım"

Sarıçam konuşmasında şunları söyledi:

"Biz altyapı olarak yapacağımızı, yaptık. Biz doktor, hemşire değiliz. Bundan sonra memnuniyetsizlik varsa ben şunu da yaparım. Vatandaşa gidin, sağlık personelinin gırtlağına yapışın. Ben devlet olarak üzerime düşeni yaptım. Hizmeti vermeyen onlar diyerek kışkırtırım. Bunu da açık açık söyleyeyim. İki tarafta dikkat etsin."



