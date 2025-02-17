Lisanslı kick boksçu iş arkadaşını darp etti

Konya'da bir eğlence merkezinde çalışan F.H. isimli kişi, iş arkadaşını tuvalette yumruklayarak darp etti. Lisanslı kick boksçu olduğu belirtilen F.H., serbest bırakıldı.

Olayın Detayları

Sabah'ta yer alan habere göre, darp olayı 4 Şubat'ta meydana geldi. F.T., elini yüzünü yıkamak için tuvalete giden A.T.S.'yi yumruklarla darp etti. A.T.S. baygınlık geçirdi.

A.T.S.'nin İfadesi

A.T.S. ifadesinde,

"Kavga çıkarmaya çalıştı ama araya girip bizi ayırdılar. Sonra tuvalette bana saldırdı. Lisanslı kickbokscu olduğunu biliyorum. Yumrukları ile peş peşe yüzüme vurdu. Ben hiç karşılık vermedim. Olay nedeniyle yüzüm tanınmayacak hale geldi. Şikayetçiyim" dedi.

F.H. Serbest Bırakıldı

F.H.'nin ifadesinin ardından serbest bırakılırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.