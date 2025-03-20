Sobaya benzin döktü, alevlerden son anda kurtuldu
Düzce'de sobaya benzin döken E.T., parlayan alevlerden son anda kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2025 09:54, Son Güncelleme : 20 Mart 2025 09:48
Düzce'de sanayi sitesinde E.T. İsimli şahıs sobayı alevlendirmek istedi. Çevrede yakacak bir şey bulamayan E.T., işletmenin içerisinde bulunan benzin bidonuna yöneldi.
E.T.'nin bidondan benzini sobaya dökmesiyle soba parladı. Çevredeki vatandaşların yardımı ile yara almadan kurtulan E.T.'nin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.