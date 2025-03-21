Borsa İstanbul'da Devre Kesici Sistemi İkinci Kez Çalıştı

Borsa İstanbul AŞ, BIST 100 endeksindeki kayıpların yüzde 7'yi aşmasıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalıştığını ve pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak 2. kez durdurulduğunu duyurdu. Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Saat 11:27:14 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur."

Borsa İstanbul'da Devre Kesici Sisteminin Amacı

Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor. Bu sistem, piyasadaki ani dalgalanmalar karşısında yatırımcıların daha bilinçli hareket etmelerine yardımcı olur.

Devre Kesici Sisteminin Etkinleşme Zamanları

Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, düşüşün yüzde 5'i aşmasıyla saat 10:52:12'de de devreye girmişti. Bu tür önlemler, piyasanın sağlıklı bir şekilde işlemesi için önemli bir rol oynar ve yatırımcı güvenini artırır.