X: Türkiye 700 hesabı kapatma talebinde bulundu

X, Türk hükümeti tarafından gazeteciler, haber kanalları ve diğer çeşitli kuruluşların içinde bulunduğu 700 hesabın kapatılması yönünde bir talep aldığını duyurdu. Sosyal medya platformu, bu talebe karşı çıkıyor.

X Türkiye'deki Engelleme Talebine Karşı Çıkıyor

"Türkiye'de, gazeteciler, siyasi figürler, öğrenciler ve diğer kişilere ait 700'den fazla hesabın engellenmesi kararına itiraz ediyoruz," açıklamasında bulundu X. Bu talepler, özellikle basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü açısından endişe verici olarak nitelendiriliyor. Platform, bu tip sansür girişimlerinin, demokratik toplum normlarına aykırı olduğunu vurgulamakta.

Hukuki Perspektiften Bakış

"Türk hükümetinin bu kararı hukuka aykırıdır." şeklinde konumu koruyan X, alınan bu kararların temel insan haklarını ihlal ettiği noktasında duruyor.