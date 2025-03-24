Ankara'da eylemlerde gözaltına alınan 3 şüpheliye ev hapsi

Ankara'da Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yapılan eylemlerde 22 Mart Cumartesi günü 25 şüpheli gözaltına alınmıştı. 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmekle suçlanan şüpheliler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından 3 şüpheli tutuklama, 4 şüpheli ev hapsi, 18 şüpheliise imza atma şeklinde adli kontrol kararı talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 22'si adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 3 şüpheliye ise bir hafta ev hapsi verildi.