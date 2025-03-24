Borsa İstanbul'da Gün Ortasında Yükseliş Eğilimi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,18 değer kazanarak 9.241,66 puana çıktı. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 197,02 puan ve yüzde 2,18 artışla 9.241,66 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 76,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,56, holding endeksi yüzde 2,24 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,1 ile ulaştırma sektörü olurken, en çok gerileyen ise yüzde 0,43 ile finansal kiralama ve faktoring sektörü oldu.

Küresel Piyasalar ve Türkiye Gündemi

Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin tarife politikasına ilişkin belirsizliklerin etkisiyle yön arayışı devam ederken, gözler yoğun veri gündemine çevrildi. Yurt içinde ise dün İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında tutuklananlar arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 51 şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.

SPK ve Borsa İstanbul Kararları

SPK'den dün yapılan açıklamada, son günlerde Borsa İstanbul AŞ piyasalarında meydana gelen gelişmeler sebebiyle 25 Nisan 2025 tarihi seans sonuna kadar birtakım önlemler alındığı bildirildi. Bu önlemler arasında, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanması, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılması ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanması yer alıyor.

Borsa İstanbul, pay piyasasında emir/işlem oranını (OTR) 25 Nisan 2025 tarihi seans sonuna kadar 5:1'den 3:1'e düşürdü.

Emir/işlem oranı eşik değer aşım ücreti bugünden itibaren 0,25 liradan 0,50 liraya yükseltildi.

Analist Görüşleri

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, yurt dışında ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin ve Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin takip edileceğini dile getirdi. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.400 puanın direnç, 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek konumunda olduğu kaydedildi.



