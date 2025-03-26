Can Ataklı'ya MHP Paylaşımı Nedeniyle Soruşturma

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin entübe edildiği yönünde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Can Ataklı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. 25 Mart tarihinde yapılan bu paylaşım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından manipülatif bir haber olarak tanımlandı. Başsavcılık, Can Ataklı'nın "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu nedeniyle soruşturma açıldığını bildirdi.