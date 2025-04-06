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Bakan Yerlikaya: Milletin iradesine dil uzatanlar, vesayet heveslileridir

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Cunta yönetimi iftirası, Türkiye'yi yurtdışına şikayet etme alışkanlığının bir tezahürüdür. Bu söylem ne siyasi eleştiri ne de muhalefettir, doğrudan millete hakarettir. Milletin iradesine dil uzatanlar, vesayet heveslileridir" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2025 18:42, Son Güncelleme : 06 Nisan 2025 19:34
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Bakan Yerlikaya: Milletin iradesine dil uzatanlar, vesayet heveslileridir

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin hür iradesiyle seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanımıza ve meşru hükümetimize 'cunta' demek, sandığı, milli iradeyi ve demokrasiyi hedef almaktır. 'Cunta yönetimi' iftirası, Türkiye'yi yurtdışına şikayet etme alışkanlığının bir tezahürüdür. Bu söylem ne siyasi eleştiri ne de muhalefettir, doğrudan millete hakarettir. Milletin iradesine dil uzatanlar, vesayet heveslileridir. Aziz milletimiz yakın siyasi tarihten maalesef cunta nedir, darbeler neye yol açar çok iyi bilmektedir. 27 Mayıs'ta Demokrat Parti hükümeti darbeyle devrildi, Başvekil Adnan Menderes ve dava arkadaşları Yassıada'da sözde 'yargılandı', ardından idam edildiler. Darağacına mahkum edilenler sadece Menderes ve arkadaşları değildi, bizatihi milletin özgür iradesiydi" ifadelerini kullandı.

"Aziz milletimiz, gerçek 'cunta nedir, kimler vesayet heveslisidir' çok iyi bilmektedir"

Türk milletinin gerçek cuntanın ne olduğunu iyi bildiğini ifade eden Bakan Yerlikaya, "Aradan geçen 64 yıl boyunca milletimiz cuntacı zihniyeti fikirlerde ve vicdanlarda mahkum etti, etmeye de devam ediyor. 12 Eylül'de demokrasi askıya alındı, Meclis kapatıldı, siyasi liderler susturuldu. 28 Şubat darbesiyle milli irade vesayet altına alınmak istendi. Ve 15 Temmuz 2016'da FETÖ eliyle başlatılan hain darbe girişiminde milletin silahları millete çevrildi, Meclis bombalandı. Aziz milletimiz, gerçek 'cunta nedir, kimler vesayet heveslisidir' çok iyi bilmektedir. Çünkü acı tecrübelerle bunu defalarca tecrübe etmiştir" açıklamasında bulundu.

"Milletimizin oyuna saygı duymayan, sandıktan çıkan iradeyi küçümseyen anlayış demokrasiyi savunamaz"

"Meşru yönetime cunta demek ya tarih bilmemek ya da bilerek, isteyerek yalan söylemektir" diyen Bakan Yerlikaya, "Bu ifadeyi kullananların niyeti, geçmişin vesayet zihniyetini yeniden hortlatmak, millet iradesini değersizleştirmek ve toplumumuzu kutuplaştırmaktır. Milletimizin oyuna saygı duymayan, sandıktan çıkan iradeyi küçümseyen anlayış, demokrasiyi savunamaz, olsa olsa kendi başarısızlığının gölgesinde konuşur. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Milletin iradesini yok sayan her türlü beyan ve girişime karşı hukuk devreye girecek, milletin emanetine sahip çıkılacaktır" dedi.

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