Ankara'da Sahte Su Arıtma Cihazı Dağıtımı Uyarısı
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), "Suyunuzu analiz etmeye geldik. Sonrasında ücretsiz su arıtma cihazı dağıtılacak" şeklinde beyanlarda bulunan kişilere karşı vatandaşları uyardı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2025 16:33, Son Güncelleme : 07 Nisan 2025 16:34
ASKİ'nin sosyal medya platformu hesabından yapılan açıklamada, bazı art niyetli kişilerin Aşık Veysel Parkı civarında, "Suyunuzu analiz etmeye geldik. Sonrasında ücretsiz su arıtma cihazı dağıtılacak" şeklinde beyanlarda bulunarak evlere girmek istediğine yönelik ihbarlar ulaştığı belirtilerek, "ASKİ'nin böyle bir uygulaması kesinlikle yoktur. Bu art niyetli kişilere itibar edilmemesini ve kişilerin ilgili mercilere şikayet edilmesini önemle rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.