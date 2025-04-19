Ayşe Barım hastaneye kaldırıldı
Gezi Parkı davasında tutuklu yargılanan Ayşe Barım, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye sevk edildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Nisan 2025 20:51, Son Güncelleme : 19 Nisan 2025 20:53
Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan ve Silivri Cezaevi'nde bulunan Ayşe Barım hastaneye kaldırıldı.
Gelişmeyi Gazeteci Nevşin Mengü duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gezi Parkı soruşturmasında tutuklu yargılanan Ayşe Barım'ın fenalaşarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı.