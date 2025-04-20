Güreşlere katılan boğa 28 yaşındaki sahibini öldürdü

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde güreşlere katıldığı 'Atabey' isimli boğasının boynuz darbeleriyle yaralanan Fevzi Göktaş (28), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın Gerçekleştiği An

Olay, sabah saatlerinde kırsal Palamut Mahallesi'nde meydana geldi. Fevzi Göktaş, güreşlere katıldığı 'Atabey' isimli boğasını beslemek için yanına gitti. Bu sırada boğa, Göktaş'a saldırdı.

Saldırı Sonrası Müdahale

Boğanın boynuzlarıyla göğsüne vurduğu Göktaş, yere yığıldı. Göktaş'ın hareketsiz yattığını gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fevzi Göktaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Fevzi Göktaş'ın cenazesi, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.