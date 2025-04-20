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Ankara'da sosyal medyada gündem olan düğün

Ankara, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın oğlunun düğününe ev sahipliği yaptı. Çok sayıda davetlinin katıldığı düğün sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Nisan 2025 19:54, Son Güncelleme : 20 Nisan 2025 20:14
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Ankara, siyaset ve cemiyet dünyasının buluştuğu görkemli bir düğüne ev sahipliği yaptı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın oğlu Ömer Faruk Aktaş, Karavil ailesinin kızı Ayşegül Karavil ile dünyaevine girdi. Çok sayıda güvenlik önleminin alındığı düğün nedeniyle Ankara'da bazı yollarda trafik tıkanıklığı yaşandı.

Yaşanan trafik yoğunluğu sosyal medyada gündem olurken, düğün sonrası bakanlar ve konukların bir kısmı araçlarına ulaşmak için yürümek zorunda kaldı.

Intercontinental Grand Ankara'daki Görkemli Düğün

Intercontinental Grand Ankara'da düzenlenen düğün törenine;

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, eski başbakan Binali Yıldırım, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuayp Alpay, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bakan yardımcıları, yüksek yargı mensupları, mülki idari amiri, çok sayıda milletvekili, bürokrat ve iş dünyasından isim olmak üzere yaklaşık üç bin davetli katıldı.

Elazığ'dan Gelen Katılım

Mehmet Aktaş'ın memleketi Elazığ başta olmak üzere Şırnak ve Diyarbakır'dan çok sayıda davetli de düğünde hazır bulundu. Kur'an tilaveti ile başlayan düğünü Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki kıyarken, nikah şahitleri arasında ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski Başbakanlardan Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici yer aldı.

Gecede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından gönderilen tebrik mesajı da okundu. Genç çiftin mutluluğuna ortak olan davetliler, gece boyunca eğlenirken Ankara'da bulunan Elazığlı bürokratlar geleneksel Elazığ halk oyunları performansı sergiledi.

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