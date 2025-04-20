Rize'de kestiği ağacın altında kalan muhtar öldü
Rize'nin Ardeşen ilçesinde, muhtar Yalçın Kuloğlu kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Nisan 2025 21:01, Son Güncelleme : 20 Nisan 2025 21:03
Rize'nin Ardeşen ilçesinde kestiği ağacın altına kalan muhtar hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Tunca Beldesi Konak Mahallesi'nde Yalçın Kuloğlu'nun (51) kestiği ağaç, üzerine devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ile AFAD ekipleri sevk edildi.Hayatını kaybettiği belirlenen Kuloğlu'nun cansız bedeni ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı.
Öte yandan Yalçın Kuloğlu'nun Pazar ilçesine bağlı Derebaşı köyü muhtarı olduğu öğrenildi.