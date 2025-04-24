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Dolar/TL Yatay Seyirde: 38,2890 Seviyesinde

Dolar/TL yatay seyirde 38,2890 seviyesinde işlem görüyor. Trump, Fed'e faiz indirimi çağrısında bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2025 09:32, Son Güncelleme : 24 Nisan 2025 09:33
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Dolar/TL Yatay Seyirde: 38,2890 Seviyesinde

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 38,2890 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 38,3030'dan tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.20 itibarıyla bir önceki kapanışının hemen altında 38,2890 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 değer kazancıyla 43,5920'den ve sterlin/TL yüzde 0,3 artışla 51,0030'dan satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 99,6 seviyesinde bulunuyor.

ABD Yönetiminin Ticaret Politikaları

ABD yönetiminin izlediği korumacı ticaret politikaları ve sert ekonomik söylemleri, varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile Çin'e yönelik açıklamalarında daha ılımlı bir ton benimsemesi dikkati çekiyor. Trump, önceki söylemlerinin aksine Powell'ın işine son vermeyi düşünmediğini dile getirdi.

Trump'ın Faiz İndirme Çağrısı

Fed Başkanı'nın faiz indirme konusunda biraz daha aktif olması gerektiğini belirten Trump, "Fed'in faiz oranını düşürmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bize göre oranı düşürmek için mükemmel bir zamandayız. Powell'ın bu konuda geç kalmasındansa erken ya da zamanında hareket etmesini bekliyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ABD Temasları

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Bahar toplantıları kapsamında gittiği ABD'deki temaslarını sürdürürken, Washington'da ABD Hazine Bakanı Bessent ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın da katıldığı görüşmenin, yapıcı bir havada gerçekleştiği bildirildi.

TCMB Başkan Yardımcısı Hatice Karahan'ın Açıklamaları

Bununla birlikte, TCMB Başkan Yardımcısı Hatice Karahan da Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından Washington'da düzenlenen Küresel Görünüm Forumu'nda "Değişen Küresel Likidite Koşulları Karşısında Merkez Bankacılarının İkilemleri" başlıklı oturumda konuştu. Karahan, Türkiye'de uygulanan ekonomi programına olan güven ve elde edilen sonuçlarla yıllık enflasyonun son 10 aydır art arda düştüğünü ve enflasyonun ana eğilim göstergelerinin de fiyat baskılarında belirgin bir yavaşlamaya işaret ettiğini bildirdi. Karahan, "Parasal duruşumuzdaki sıkılık, küresel ekonomideki dalgalı zamanlarda da temel risk yönetimi aracı olmayı sürdürecek." dedi.

Piyasa Beklentileri

Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve mevcut konut satışlarının takip edileceğini belirtti.

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