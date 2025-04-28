Eski Tip Sürücü Belgeleri İçin Son Tarih 31 Temmuz

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce , eski tip sürücü belgelerinin kullanım sürelerinin 31 Temmuz 2025'te sona ereceği belirtilerek, yoğunluktan etkilenmemek adına ilgililerin kısa sürede randevu almaları gerektiği uyarısında bulunuldu. Müdürlüğün sosyal medya hesabındaki açıklamada, 2016 öncesi düzenlenen sürücü belgelerinin son kullanım tarihinin 31 Temmuz 2025 olduğu hatırlatıldı.

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