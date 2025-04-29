4 milyon 237 bin kişi ehliyetini yenilemedi

Bakan Işıkhan: 149 Belediye SGK Borcunu Yapılandırıyor
Bakan Işıkhan: 149 Belediye SGK Borcunu Yapılandırıyor
Yeni Evleneceklere Müjde: Aile Yılı İndirimleri Geliyor
Yeni Evleneceklere Müjde: Aile Yılı İndirimleri Geliyor
İspanya ve Portekiz'deki Kesintiler Türkiye İçin Risk Oluşturuyor mu?
İspanya ve Portekiz'deki Kesintiler Türkiye İçin Risk Oluşturuyor mu?
Sağlık Turizmi İçin Yeni Dönem Başlıyor
Sağlık Turizmi İçin Yeni Dönem Başlıyor
Mehmet Şimşek: Enflasyonu Düşürmek Önceliğimiz
Mehmet Şimşek: Enflasyonu Düşürmek Önceliğimiz
Mart Ayı İşsizlik Oranı Belli Oldu
Mart Ayı İşsizlik Oranı Belli Oldu
Liste Güncellendi! Ünlü Peynir Markasında Yağ Hilesi Ortaya Çıktı
Liste Güncellendi! Ünlü Peynir Markasında Yağ Hilesi Ortaya Çıktı
Eski Kaymakam Kılıç'a Dolandırıcılıktan 70 Yıl Hapis Cezası
Eski Kaymakam Kılıç'a Dolandırıcılıktan 70 Yıl Hapis Cezası
81 İlde Sahte Alkol Operasyonu: 137 Gözaltı
81 İlde Sahte Alkol Operasyonu: 137 Gözaltı
İstanbul ve 13 İl İçin Kuvvetli Rüzgar Alarmı
İstanbul ve 13 İl İçin Kuvvetli Rüzgar Alarmı
Yeni Yargı Paketi ile Cezalarda Esneklik Geliyor
Yeni Yargı Paketi ile Cezalarda Esneklik Geliyor
Kütahya Simav'da Deprem Fırtınası: Halk Tedirgin
Kütahya Simav'da Deprem Fırtınası: Halk Tedirgin
Kurumlar vergisi beyanında yarın son gün
Kurumlar vergisi beyanında yarın son gün
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Prof. Üşümezsoy: 250 yılda bir deprem olacak savı yanlış
Prof. Üşümezsoy: 250 yılda bir deprem olacak savı yanlış
Avrupa'nın İki Ülkesinde Elektrik Kesintisi: İspanya'da OHAL
Avrupa'nın İki Ülkesinde Elektrik Kesintisi: İspanya'da OHAL
Hakan Fidan'ın Hamas'ı Ateşkes İçin Zorladığı İddiasına Yalanlama
Hakan Fidan'ın Hamas'ı Ateşkes İçin Zorladığı İddiasına Yalanlama
İkinci El Araç Piyasasında Fiyatlar Arttı Satışlar Düştü
İkinci El Araç Piyasasında Fiyatlar Arttı Satışlar Düştü
BTK'ye Şikayetlerde Posta ve Mobil İletişim Zirvede
BTK'ye Şikayetlerde Posta ve Mobil İletişim Zirvede
Okulda Sosyal Medyayı Sallayan 'Çöp' Deneyi
Okulda Sosyal Medyayı Sallayan 'Çöp' Deneyi
1381 Engelli Öğretmen Atamasında Tarih Belli Oldu
1381 Engelli Öğretmen Atamasında Tarih Belli Oldu
Erdoğan: İstanbul siyasi ikbal heveslerine kurban edilecek şehir değil
Erdoğan: İstanbul siyasi ikbal heveslerine kurban edilecek şehir değil
GİB Uyardı: O Beyanname İçin Süre Uzatılmayacak
GİB Uyardı: O Beyanname İçin Süre Uzatılmayacak
Baba ve 2 Kızının Hayatını Kaybettiği Heyelanda 1 Tutuklama
Baba ve 2 Kızının Hayatını Kaybettiği Heyelanda 1 Tutuklama
MB Başkanı Karahan TBMM'de Ekonomi Sunumu Yapacak
MB Başkanı Karahan TBMM'de Ekonomi Sunumu Yapacak
EGM: Belediyelerin jammer kullanma yetkisi yok
EGM: Belediyelerin jammer kullanma yetkisi yok
Eski Tip Sürücü Belgeleri İçin Son Tarih 31 Temmuz
Eski Tip Sürücü Belgeleri İçin Son Tarih 31 Temmuz
TBMM Başkanvekili Önder'in Hayati Tehlikesi Artıyor
TBMM Başkanvekili Önder'in Hayati Tehlikesi Artıyor
Silivri Merkezli Deprem İstanbul'u Salladı
Silivri Merkezli Deprem İstanbul'u Salladı
Yargıda 100 TL'lik Davalar Sistemi Kitliyor
Yargıda 100 TL'lik Davalar Sistemi Kitliyor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

4 milyon 237 bin kişi ehliyetini yenilemedi

Eski tip sürücü belgesi kullanan 4 milyon 237 bin kişi, 31 Temmuz'a kadar yenileme işlemi yapmazsa ehliyetleri geçersiz hale gelecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Nisan 2025 11:19, Son Güncelleme : 29 Nisan 2025 11:20
Yazdır
4 milyon 237 bin kişi ehliyetini yenilemedi

Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre 31 Temmuz 2025'te sona erecek.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, bugüne kadar 31 milyon 643 bin 355 ehliyet yenileme başvurusu yapıldı ancak 4 milyon 237 bin kişi hala eski sürücü belgesini kullanmaya devam ediyor.

Eski tip sürücü belgesi kullanan kişilerin, 1 Ağustos'a kadar yenileme işlemi yapmaması durumunda ehliyetleri geçersiz sayılacak.

Ağustos itibarıyla ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 lira olacak

Ayrıca eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Temmuz 2025'e kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Ağustos itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek.

Yani 3 ay içerisinde ehliyet yenilendiği takdirde bu işlem için fazladan 7 bin 423 liralık ödeme yapılmasına gerek kalmayacak.

Bu kapsamda, vatandaşların temmuz ayında meydana gelecek yoğunluktan etkilenmeden ehliyetlerini yenilemeleri ve indirimden yararlanmaları için en yakın tarihte nüfus müdürlüklerine başvurmaları öneriliyor.

Başvuru nasıl yapılıyor?

Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.

Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.

Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber