Bakan Işıkhan'dan İş Gücü Piyasasına Erişim Vurgusu

Işıkhan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla Ankara'da düzenlenen 1 Mayıs Emek Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, devletin idari kadroları olarak, işçilerin, emekçilerin ve ülkenin geleceği için büyük mücadeleler verdiklerini ifade etti. Adil bir çalışma düzeni için hukuki zemini güçlendirdiklerini belirten Işıkhan, "Hem sivil toplumun hem de emek müdafaasının en önemli temsili olarak gördüğümüz sendikalaşma özgürlüğünün önündeki, kökleri darbeler ve vesayet dönemlerine uzanan tüm engelleri kaldırdık." dedi.

Ortak Akıl ve İstişare Kültürü

Bakan Işıkhan, ortak akıl ve istişare kültürü doğrultusunda sosyal paydaşlarla bir araya gelerek, çalışma hayatını uzun yıllar özlem duyulan sosyal diyalog ortamına yeniden kavuşturduklarını ifade etti. "Çalışanlarımızın geleceğini ilgilendiren her konuda sendikalarımızla birlikte karar verdik, bunları birlikte uyguladık." dedi. Çalışanların sorunlarının çözümü ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için her türlü düzenlemeyi hayata geçirdiklerini vurguladı.

Emek ve Dayanışmanın Önemi

İktidar olarak gerektiğinde risk aldıklarını, ancak emekçileri asla riske atmadıklarını söyleyen Işıkhan, "Bugün sadece, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle bir araya gelmiş olmamız dahi, yıllardır verdiğimiz bu emek mücadelesinin en somut göstergelerinden birisidir." diye konuştu. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olduğunu ve bayram olarak kutlanmaya başlandığını anımsatan Işıkhan, işçilerin ülkemizin değerine değer kattığını vurguladı.

Geleceğe Yönelik Hedefler

1 Mayıs Emek Ödülleri'ni takdim edecekleri kişileri tebrik eden Işıkhan, Türkiye'nin büyüyen ve güçlenen bir ülke haline geldiğini belirtti. TÜİK tarafından açıklanan iş gücü istatistiklerine göre işsizlik oranının son 25 yılın en düşük seviyesine gerilediğini aktardı. Her adımlarını ülkenin menfaati için planladıklarını dile getiren Işıkhan, "İstihdam seferberliğimizin geldiği bu yeni aşama, OVP hedeflerimizle tam bir uyum içerisinde ilerlemektedir." dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci

İşçiler, akademisyenler ve davetliler

Bakan Işıkhan, konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a "sigorta tescil belgesi" hediye etti. Konuşmaların ardından sendika ve çalışma hayatına katkılarından dolayı birçok kişi ödüllerini aldı.