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Bakan Işıkhan: Çalışma Hayatında Sessiz Devrimler Gerçekleştirdik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti'nin Türkiye'de çalışma hayatı başta olmak üzere her alanda birçok sessiz devrim gerçekleştirdiğini belirterek, "En önemlisi de 'hak, hukuk, adalet' kavramlarının sokaklarda sloganlarla ve kaoslarla değil icraatla, sosyal diyalogla ve istişare ile tesis edilebileceğini gösterdik." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2025 17:08, Son Güncelleme : 30 Nisan 2025 17:11
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Bakan Işıkhan: Çalışma Hayatında Sessiz Devrimler Gerçekleştirdik

Bakan Işıkhan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen "Emekçilerle Buluşma" programına katıldı. Işıkhan, programda yaptığı konuşmada, işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ederek, işçinin ve emekçinin hakkının korunmasının 23 yıldır öncelikli meseleleri arasında yer aldığını söyledi.

Çalışma Hayatında Büyük Mesafeler Kat Edildi

Türkiye'nin sosyal güvenlikten sendikal örgütlenmeye kadar çalışma hayatını ilgilendiren her alanda büyük mesafeler katettiğine işaret eden Işıkhan, "Ezilenin, mağdur edilenin, hak talep edenin, hukuk mücadelesi verenin yanında yer alarak emeğin istismarına müsaade etmedik." dedi. Bu sayede, geçmişte ihmal edilen sendikacılık ve işçi-işveren ilişkilerini düzenleyen sosyal diyalog mekanizmaları, son 23 yılda etkin bir şekilde işletilebilmiştir. Diğer yandan küresel salgından bölgesel savaşlara, küresel krizlerden doğal afetlere kadar birçok ülkenin kolay kolay altından kalkamayacağı hadiselere rağmen tüm imkanlarını işçisi, emekçisi için seferber ederek asgari ücrette tarihi artışlar sağlayan yine hükümetimiz olmuştur.

İstihdam Politikalarında Tarihi Adımlar

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda iş gücü piyasasını geleceğe taşımak, milletin her ferdine daha fazla istihdam imkanı sunmak için de tarihi adımlar attıklarını belirten Işıkhan, ülkenin istihdam politikalarını çağın gereklerine göre yeniden şekillendirmek üzere hazırladıkları Ulusal İstihdam Stratejisi'ni kamuoyuna sunduklarını anımsattı. Bakan Işıkhan, atılan adımlar sayesinde istihdamın ve iş gücüne katılım oranının arttığını belirterek, işsizlik oranının Mart 2025 itibarıyla yüzde 7,9'a gerilediğini bildirdi.

1 Mayıs'ın Anlamı ve Önemi

"Türkiye'nin çalışma hayatına yakışır şekilde kutlayacağız" 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün artık sosyal diyalogla bayram havasında kutlandığını vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti: "AK Parti kadroları olarak Türkiye'de çalışma hayatı başta olmak üzere her alanda adeta birçok sessiz devrim gerçekleştirdik. En önemlisi de 'hak, hukuk, adalet' kavramlarının sokaklarda sloganlarla ve kaoslarla değil icraatla, sosyal diyalogla ve istişare ile tesis edilebileceğini gösterdik. Türkiye'de 1 Mayısların artık huzursuzluk ve çatışma günü olarak değil, gerçek manasıyla bir emek ve dayanışma günü olarak hatırlanması, çalışanlarımızın rahat bir nefes alabildiği huzurlu bir atmosferde geçirmesi bu mücadelemizin en somut sonuçlarıdır." dedi.

  • Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur,
  • AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu,
  • AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik,
  • Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın,
  • TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
  • TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol,
  • HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan,
  • Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci,
  • TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve
  • TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar katıldı.


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