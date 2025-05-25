DMM: Bakan Tekin'in 'Okula Gerek Yok' İfadesi Çarpıtıldı
DMM: Bakan Tekin'in 'Okula Gerek Yok' İfadesi Çarpıtıldı
e-Devlet'te Kira Sözleşmesi Patlaması! 21 Bin Sözleşme Onaylandı
e-Devlet'te Kira Sözleşmesi Patlaması! 21 Bin Sözleşme Onaylandı
Emekliye Bayram İkramiyeleri Ne Zaman Ödenecek?
Emekliye Bayram İkramiyeleri Ne Zaman Ödenecek?
TBMM'de Bu Hafta: Başkanlık Seçim Süreci Başlıyor
TBMM'de Bu Hafta: Başkanlık Seçim Süreci Başlıyor
Eşine İlgisiz Davranan Koca Kusurlu! Nafaka ve Tazminat Ödeyecek
Eşine İlgisiz Davranan Koca Kusurlu! Nafaka ve Tazminat Ödeyecek
Ceza Yükseldi, Çakar Azaldı! Usulsüz Kullanım Yüzde 80 Azaldı
Ceza Yükseldi, Çakar Azaldı! Usulsüz Kullanım Yüzde 80 Azaldı
Yargıtay İçtihadı Birleştirdi: Kadınlara Yaş Sınırı Olmaksızın Yasal Koruma
Yargıtay İçtihadı Birleştirdi: Kadınlara Yaş Sınırı Olmaksızın Yasal Koruma
'Telefonum Çekmiyor' Tarih Oluyor
'Telefonum Çekmiyor' Tarih Oluyor
Sanayiciden Acil Çağrı: Yüksek Faizler Üretimi Durduruyor!
Sanayiciden Acil Çağrı: Yüksek Faizler Üretimi Durduruyor!
Hızlı Sürücüler Dikkat! Yapay Zekalı Radar Kameraları Yollarda
Hızlı Sürücüler Dikkat! Yapay Zekalı Radar Kameraları Yollarda
TUSAŞ'ın 10 Yıllık Dev Planı: 94 Ülkede Türk İmzası
TUSAŞ'ın 10 Yıllık Dev Planı: 94 Ülkede Türk İmzası
Hatay'da 3.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Hatay'da 3.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Antalya'da Yasa Dışı Balık Avcısına 31 Bin TL Ceza
Antalya'da Yasa Dışı Balık Avcısına 31 Bin TL Ceza
Sahte e-imzayla diploma bastılar
Sahte e-imzayla diploma bastılar
Sebze meyve fiyatları neden düşmüyor?
Sebze meyve fiyatları neden düşmüyor?
İzmir'de 3.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
İzmir'de 3.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Bayramda trenlerin yolcu kapasitesi artırılacak
Bayramda trenlerin yolcu kapasitesi artırılacak
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'yi Sağlam Temeller Üzerine Kuracağız
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'yi Sağlam Temeller Üzerine Kuracağız
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Göktaş: Gazzeli Çocukların Yanında Olmaya Devam Edeceğiz
Bakan Göktaş: Gazzeli Çocukların Yanında Olmaya Devam Edeceğiz
Suçla Mücadele Konseyi Kuruluyor: Türk Devletleri Toplantısı
Suçla Mücadele Konseyi Kuruluyor: Türk Devletleri Toplantısı
Hatay Havalimanı 1 Ay Uçuşlara Kapatılıyor
Hatay Havalimanı 1 Ay Uçuşlara Kapatılıyor
Borsa işlemlerinde usulsüzlük soruşturması: 3 tutuklama
Borsa işlemlerinde usulsüzlük soruşturması: 3 tutuklama
TUSAŞ'tan 2034'e kadar 500 yerli uçak hedefi
TUSAŞ'tan 2034'e kadar 500 yerli uçak hedefi
Adana'da 3 ton bozulmuş at eti ele geçirildi
Adana'da 3 ton bozulmuş at eti ele geçirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmed Şara ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmed Şara ile görüştü
Bakanlık logolu sahte belgelerle ev hanımlarına tuzak!
Bakanlık logolu sahte belgelerle ev hanımlarına tuzak!
70 yıllık kadastro davası sonuçlandı!
70 yıllık kadastro davası sonuçlandı!
Meclis'te 'Kadına şiddet raporu' tamamlandı
Meclis'te 'Kadına şiddet raporu' tamamlandı
AK Parti'den 'Yeni Anayasa Çalıştayı'na ilişkin açıklama
AK Parti'den 'Yeni Anayasa Çalıştayı'na ilişkin açıklama
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Emekliye Bayram İkramiyeleri Ne Zaman Ödenecek?

SGK, Kurban Bayramı'nda 16 milyon emekliye toplam 57,4 milyar lira ikramiye ödeyecek. Ödeme tarihlerinin bu hafta içi açıklanması, ikramiyelerin ise bayram haftasında hesaplara yatırılması öngörülüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mayıs 2025 11:23, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2025 11:29
Yazdır
Emekliye Bayram İkramiyeleri Ne Zaman Ödenecek?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kurban Bayramı'nda yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibine toplam 57,4 milyar lira ikramiye ödeyecek.

Emeklilerin refahını artırmak amacıyla 2018 yılında uygulanmaya başlanan bayram ikramiyesiyle, emeklilere ve hak sahiplerine Ramazan ve Kurban bayramları olmak üzere yılda iki defa ödeme yapılıyor. 2018'de her bayram için 1000 lira olarak verilmeye başlanan ikramiye, 2021'de 1100 liraya, 2023'te 2 bin liraya, 2024'te 3 bin liraya ve bu yıl için ise 4 bin liraya yükseltildi.

Bayram İkramiyelerinde Artış ve Toplam Ödeme

  • 2018-2024 döneminde toplam 252 milyar lira ödendi.
  • Ramazan Bayramı'nda 15,8 milyon kişiye toplam 57,2 milyar lira ikramiye ödendi.
  • Kurban Bayramı'nda yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibine toplam 57,4 milyar lira ikramiye ödemesi yapılacak.

Ödeme Tarihleri ve Gelecek Planlaması

Bu kapsamda, ödeme tarihlerinin bu hafta içi açıklanması ve ikramiyelerin bayram haftasında hesaplara yatırılması öngörülüyor. Ayrıca, SGK'nin 2018-2024 yıllarındaki bayramlarda emekliye toplam ikramiye ödemesi 252,1 milyar lira olarak gerçekleşti.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber