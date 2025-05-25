Emekliye Bayram İkramiyeleri Ne Zaman Ödenecek?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kurban Bayramı'nda yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibine toplam 57,4 milyar lira ikramiye ödeyecek.

Emeklilerin refahını artırmak amacıyla 2018 yılında uygulanmaya başlanan bayram ikramiyesiyle, emeklilere ve hak sahiplerine Ramazan ve Kurban bayramları olmak üzere yılda iki defa ödeme yapılıyor. 2018'de her bayram için 1000 lira olarak verilmeye başlanan ikramiye, 2021'de 1100 liraya, 2023'te 2 bin liraya, 2024'te 3 bin liraya ve bu yıl için ise 4 bin liraya yükseltildi.

Bayram İkramiyelerinde Artış ve Toplam Ödeme

2018-2024 döneminde toplam 252 milyar lira ödendi.

Ramazan Bayramı'nda 15,8 milyon kişiye toplam 57,2 milyar lira ikramiye ödendi.

15,8 milyon kişiye toplam ikramiye ödendi. Kurban Bayramı'nda yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibine toplam 57,4 milyar lira ikramiye ödemesi yapılacak.

Ödeme Tarihleri ve Gelecek Planlaması

Bu kapsamda, ödeme tarihlerinin bu hafta içi açıklanması ve ikramiyelerin bayram haftasında hesaplara yatırılması öngörülüyor. Ayrıca, SGK'nin 2018-2024 yıllarındaki bayramlarda emekliye toplam ikramiye ödemesi 252,1 milyar lira olarak gerçekleşti.



