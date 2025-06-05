Otoyol Geçiş Ücretlerine Otomatik Zam Uygulaması Başladı

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) sorumluluğunda bulunan otoyollar ve erişme kontrollü karayollarında geçiş ücretlerine yönelik yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelikle birlikte otoyol geçiş ücretlerine her yıl otomatik zam uygulanmasının önü açıldı. Bu değişiklik, sürücüler ve yol kullanıcıları için önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Otomatik Zam Uygulaması

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle birlikte, otoyol geçiş ücretlerine her yıl otomatik zam uygulanmasının önü açıldı. Yeni düzenlemeye göre, geçiş ücretleri her takvim yılı başında Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde belirlenen yeniden değerleme oranı doğrultusunda artırılacak. Böylece fiyat artışları, önceki yıllarda kullanılan üretici fiyat endeksi (ÜFE) yerine yeniden değerleme oranına endekslenmiş olacak.

Yönetmelik Değişikliğinin Detayları

Geçiş ücretleri her yıl başında otomatik olarak artırılacak.

Artış oranı, Vergi Usul Kanunu'na göre belirlenen yeniden değerleme oranına göre hesaplanacak.

Ücret artışları artık ÜFE yerine yeniden değerleme oranına endeksli olacak.

Otoyol gelirleri ekonomik koşullara göre düzenli olarak güncellenecek.

Sürücülere yönelik maliyetlerin yıllık bazda sistematik şekilde artmasının önü açılıyor.

Beklenen Sonuçlar

Bu kapsamda, her yılın başında geçiş ücretlerinde belirgin bir artış yaşanması bekleniyor. Yönetmelik değişikliği, otoyol gelirlerinin ekonomik koşullara göre düzenli olarak güncellenmesini hedeflerken, sürücüler için de maliyetlerin sistematik olarak artmasına neden olacak.



