Kurban keserken kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Acılı aile ize merhumun tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Kayseri'de görev yaptığı meslektaşları ise Taşpınarı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

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