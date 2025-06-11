Yargıtay: Aşırı Kıskançlık Boşanmada Tam Kusur!
Yargıtay: Aşırı Kıskançlık Boşanmada Tam Kusur!
Gaziosmanpaşa Belediyesi Ak Parti'ye geçti
Gaziosmanpaşa Belediyesi Ak Parti'ye geçti
İş garantili okul! 'Erkek işi' denilen mesleklerde kızlar da var
İş garantili okul! 'Erkek işi' denilen mesleklerde kızlar da var
Dünya Bankası Türkiye'nin 2025 Büyüme Tahminini Yükseltti
Dünya Bankası Türkiye'nin 2025 Büyüme Tahminini Yükseltti
Bakanlık Açıkladı: Türkiye'de Kene Yoğunluğu Yükseldi mi?
Bakanlık Açıkladı: Türkiye'de Kene Yoğunluğu Yükseldi mi?
EKK toplandı: İşte gündemdeki konular
EKK toplandı: İşte gündemdeki konular
Togg T10F Sedan Yollarda! Fiyatı ve Özellikleri Ne Olacak?
Togg T10F Sedan Yollarda! Fiyatı ve Özellikleri Ne Olacak?
Noter Devrinde Görünmeyen HGS Borcu Sizi De Vurabilir!
Noter Devrinde Görünmeyen HGS Borcu Sizi De Vurabilir!
Özel hastanelere sıkı denetim ve yeni kriterler geliyor
Özel hastanelere sıkı denetim ve yeni kriterler geliyor
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin soruşturmada 2 gözaltı
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin soruşturmada 2 gözaltı
YLSY kapsamında yurt dışında öğrenim görmeye hak kazananlar belli oldu
YLSY kapsamında yurt dışında öğrenim görmeye hak kazananlar belli oldu
Bir Okuldan Fazlası: Öğrenciler Keman da Çalıyor, Tavuk da Besliyor
Bir Okuldan Fazlası: Öğrenciler Keman da Çalıyor, Tavuk da Besliyor
Cevdet Yılmaz: Refah Artışı Aldatıcı Değil, Kalıcı Olacak
Cevdet Yılmaz: Refah Artışı Aldatıcı Değil, Kalıcı Olacak
Ferdi Zeyrek'in ölümü soruşturmasında ön rapor hazır
Ferdi Zeyrek'in ölümü soruşturmasında ön rapor hazır
HALK TV Yönetim Kurulu Başkanı hakkında yakalama kararı
HALK TV Yönetim Kurulu Başkanı hakkında yakalama kararı
TİHEK'ten İBB'ye 150 bin liralık 'rehber köpek' cezası
TİHEK'ten İBB'ye 150 bin liralık 'rehber köpek' cezası
İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde 14 saat su kesilecek
İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde 14 saat su kesilecek
Yargıtay'dan Hatalı Estetik Ameliyata Tazminat Kararı
Yargıtay'dan Hatalı Estetik Ameliyata Tazminat Kararı
Bakan Yerlikaya: Hız uyarı levhaları gözden geçirilecek
Bakan Yerlikaya: Hız uyarı levhaları gözden geçirilecek
TÜİK açıkladı: Mayıs'ta en fazla kazandıran yatırım aracı
TÜİK açıkladı: Mayıs'ta en fazla kazandıran yatırım aracı
Sosyal Medyadan Altın Alımında Büyük Tehlike
Sosyal Medyadan Altın Alımında Büyük Tehlike
Ferdi Zeyrek, son yolculuğuna uğurlandı
Ferdi Zeyrek, son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul'da Bayram Denetimlerinde 513 Kişi Gözaltına Alındı
İstanbul'da Bayram Denetimlerinde 513 Kişi Gözaltına Alındı
İşadamı Sari, İBB'ye verdiği 232 milyonluk rüşveti kalem kalem açıkladı
İşadamı Sari, İBB'ye verdiği 232 milyonluk rüşveti kalem kalem açıkladı
Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Benzine Zam Geliyor: İşte Güncel Fiyatlar
Benzine Zam Geliyor: İşte Güncel Fiyatlar
Sigara İçen Kamu Çalışanlarına Ek Mesai Talebi Gündemde
Sigara İçen Kamu Çalışanlarına Ek Mesai Talebi Gündemde
Konya'da Narkotik Operasyonlarında 47 Kişi Tutuklandı
Konya'da Narkotik Operasyonlarında 47 Kişi Tutuklandı
Araçların önüne yeşil fren lambası geliyor
Araçların önüne yeşil fren lambası geliyor
600 Bin Kamu İşçisi İçin Zam Teklifi ve Talepler Neler?
600 Bin Kamu İşçisi İçin Zam Teklifi ve Talepler Neler?
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Noter Devrinde Görünmeyen HGS Borcu Sizi De Vurabilir!

Karayolları tarafından işletilen ve 1 yıldır zorunlu geçiş sistemi olan HGS ile çalışan bazı özel otoparklarda plakaya kesilen borçlar, ikinci el araç alan vatandaşın canını yakıyor. Araç devri sırasında noterin görüntüleyemediği geçmiş borçlar, plakayla eşleştirilip yeni HGS'den kesilince vatandaş mağdur oluyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 11 Haziran 2025 08:24, Son Güncelleme : 11 Haziran 2025 08:27
Yazdır
Noter Devrinde Görünmeyen HGS Borcu Sizi De Vurabilir!

Yenişafak'tan Şuayip Alabay'ın haberine göre; geçtiğimiz yılın mart ayından itibaren karayolunu kullanmak isteyen tüm araç sürücüleri için tek ve zorunlu olan Hızlı Geçiş Sistemi (HGS), milyonlarca vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor. Özel anlaşmalarla Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu dışındaki otoyol ve otoparklarda da kullanılan HGS etiketi, yeni araç satın alan kişiler için sorun oluşturuyor. Geçmiş dönemden kalan borçların aracın devrinde herhangi bir engel teşkil etmemesi nedeniyle, bu borçlar yeni sahibine ödettiriliyor.

HGS Borçlarında Sorumluluk Sorunu

KGM'ye bağlı ve PTT'nin işlettiği sistemde, eski borçların yeni araç sahibine ödettirilmesinde herhangi bir çözüm sunulmadığı gibi, sorumluluk da kabul edilmiyor. Vatandaşlar, konuyla ilgili kendilerini aradıklarında, "Kesilen ücreti iade edemiyoruz. Biz sadece karayollarından sorumluyuz. Sizden kesilen ücret özel bir işletmeye ait" cevabını alıyor. HGS müşteri hizmetleri yetkilileri, yaptıkları anlaşmaların sorumluluğunu üstlenmemekle kalmayıp, vatandaşı üçüncü taraf olan özel işletmelerin insafına bırakıyor.

Türkiye'de HGS Etiketi ve Araç Sayısı

  • Türkiye'de trafiğe kayıtlı 31 milyondan fazla araç bulunuyor.
  • Zorunlu olan HGS etiketi olmadan karayolları kullanılamıyor.
  • HGS etiketinin işletmesini, satışını ve ücret tahsilatını PTT Genel Müdürlüğü ve anlaşmalı özel bankalar yapıyor.
  • Özel otoyol ve otoparklarla da HGS anlaşması mevcut.
  • PTT'nin işlettiği sistemde, özel bankalarla yapılan anlaşmayla da elde edilebilen etikette otomatik talimat verilmesiyle hesabınızdan geçmiş dönem borçları kesiliyor.

Noter Devri Sırasında HGS Borcu Görünmüyor

Türkiye'de her yıl 10 milyona yakın aracın noter devri yapılıyor. HGS borcu, ikinci el araç alacak kişilerin önünde noterde borç olarak çıkmadığı için engel teşkil etmiyor. Bunun yanında şahsi HGS etiketinin plakaya yansıyan borçların üzerine kalmaması için aracı yeni alacak kişilerin dikkatli olmaları gerekiyor. Dolayısıyla 10 milyon kişi eski borçlarla baş başa kalma riski taşıyor. Sistemdeki bu boşluk, her yıl yüz binlerce kişiyi mağdur ediyor.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber