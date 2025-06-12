Türk Telekom hizmet bedellerine ve internet paketlerine zam

Türk Telekom, 1 Temmuz 2025 itibarıyla taahhütsüz internet paketlerine ve bazı hizmet kalemlerine zam yapacağını açıkladı. Yeni fiyat tarifesiyle birlikte özellikle limitsiz internet paketlerinde ortalama yüzde 20 oranında artış dikkat çekiyor. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, hali hazırda taahhütlü pakete sahip müşteriler bu artışlardan etkilenmeyecek. Ancak taahhüdünü yenilemek isteyen aboneler, yeni tarifeden faydalanmak zorunda kalacak. Zam yalnızca internet paketleriyle sınırlı kalmayıp, çeşitli hizmet kalemlerinde de fiyat artışı gerçekleşti. Hat dondurma, nakil ve devir gibi işlemler artık daha yüksek ücretlendirmeyle yapılacak.

Yeni İnternet Paket Fiyatları

ADSL/VDSL/Fiber 12 Mbps'ye kadar: 755 TL 950 TL

755 TL 950 TL ADSL/VDSL/Fiber 16 Mbps'ye kadar: 760 TL 970 TL

760 TL 970 TL ADSL/VDSL/Fiber 24 Mbps'ye kadar: 785 TL 990 TL

785 TL 990 TL VDSL/Fiber 35 Mbps'ye kadar: 795 TL 1.010 TL

795 TL 1.010 TL VDSL/Fiber 50 Mbps'ye kadar: 805 TL 1.020 TL

805 TL 1.020 TL VDSL/Fiber 75 Mbps'ye kadar: 825 TL 1.070 TL

825 TL 1.070 TL VDSL/Fiber 100 Mbps'ye kadar: 885 TL 1.120 TL

885 TL 1.120 TL Fiber 200 Mbps'ye kadar: 1.030 TL 1.300 TL

1.030 TL 1.300 TL Fiber 500 Mbps'ye kadar: 1.375 TL 1.600 TL

1.375 TL 1.600 TL Fiber 1000 Mbps'ye kadar: 1.720 TL 1.900 TL

Hizmet Bedellerindeki Artışlar

Hat Dondurma: 125 TL 150 TL

125 TL 150 TL Hat Kapama: 250 TL 300 TL

250 TL 300 TL Devir: 290 TL 385 TL

290 TL 385 TL Nakil: 600 TL 750 TL

600 TL 750 TL Yalın Erişim: 60 TL 75 TL

60 TL 75 TL ADSL-NDSL Geçiş: 66 TL 80 TL

66 TL 80 TL NDSL Devre Hazırlama: 27 TL 33 TL

27 TL 33 TL Aylık Statik IP: 149 TL 175 TL

149 TL 175 TL Yıllık Statik IP: 1.490 TL 1.750 TL

Zamdan Kimler Etkilenecek?

Taahhütsüz paket kullananlar ve taahhüdünü yenilemek isteyen aboneler, yeni fiyat tarifesinden etkilenecek. Mevcut taahhütlü müşteriler ise sözleşmeleri bitene kadar eski fiyatlardan yararlanmaya devam edecek.



